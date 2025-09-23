राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा विजयादशमी उत्सव
स्वयंसेवक संघाचा विजयादशमी उत्सव
शताब्दी वर्ष ; विविध कार्यक्रमांचे आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २३ : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या रत्नागिरी शहर शाखेचा विजयादशमी उत्सव १ ऑक्टोबरला सायंकाळी ६.४५ वाजता स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर नाट्यगृहात होणार आहे. संघशताब्दीनिमित्त पुढील वर्षभरात टप्प्याटप्प्याने व्यापक गृहसंपर्क अभियान, हिंदू संमेलन, सामाजिक सद्भाव बैठक, प्रमुख नागरिक संवाद, युवकांसाठी कार्यक्रम आणि शाखा सप्ताह असे विविध कार्यक्रम आयोजित केले आहेत.
‘मनुष्य निर्माणातून राष्ट्रनिर्माण’ हा विचार घेऊन १९२५ मध्ये विजयादशमीच्या मुहूर्तावर डॉ. केशव हेडगेवार यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली. संघाच्या कार्याला यंदा शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने येत्या विजयादशमीपासून पुढील एक वर्ष ‘शताब्दी वर्ष’ म्हणून विविध कार्यक्रमांनी साजरे करण्याचे संघाने ठरवले आहे.
दैनंदिन शाखांमधून स्वयंसेवकांवर प्रखर देशभक्ती, शिस्तबद्धता, निष्कलंक चारित्र्य आणि निःस्वार्थ समाजसेवेचे उत्तम संस्कार केले जातात. यातूनच स्वयंसेवकांचे सर्वांगसुंदर असे व्यक्तिमत्त्व घडत असते आणि समाजातील अगदी सामान्य वाटणारी माणसे असामान्य असे कार्य उभे करतात. अशाच पद्धतीने संघ स्वयंसेवकांनी देशभरात व देशाबाहेरही एक लाखापेक्षाही अधिक समाजोपयोगी सेवाकार्ये उभी केली आहेत.
दसऱ्याच्या पूर्वसंध्येला होणाऱ्या कार्यक्रमात प्रदर्शन, विविध प्रात्याक्षिके, ज्येष्ठ स्वयंसेवकांचे मनोगत, व्याख्यान आणि भारतमातेची प्रार्थना असे कार्यक्रम होतील.
चौकट
या कार्यक्रमावर भर
रत्नागिरी शहरामध्ये गेल्या सुमारे ७५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ शाखा व साप्ताहिक मीलनांच्या माध्यमातून संघकार्य चालू आहे. वर्षप्रतिपदा, हिंदू साम्राज्यदिन, गुरूपौर्णिमा, रक्षाबंधन, विजयादशमी आणि मकरसंक्रांती असे सहा उत्सव संघातर्फे दरवर्षी साजरे केले जातात. अशा कार्यक्रमांमधून आपल्या देशाला सामर्थ्यसंपन्न व वैभवसंपन्न बनवण्यासाठी समाजाला संघटित होण्याचे व सकारात्मक परिवर्तनाचे आवाहन केले जाते. कुटुंबसंवाद, पर्यावरणरक्षण, समरसतायुक्त समाज, ‘स्व’त्व जागृती आणि नागरी शिष्टाचाराचे पालन अशा पाच मुद्द्यांच्या आधारे समाजजागृती करण्यावर संघाकडून येत्या वर्षभरात विशेष भर दिला जाणार आहे.
