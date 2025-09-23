जयेश, मानसी, अवंतिका यांना पुरस्कार
रत्नागिरी : पटवर्धन हायस्कूलचे जयेश गुरव, मानसी चव्हाण आणि अवंतिका आंबेकर यांना सन्मानित करताना जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. जगताप. सोबत मान्यवर.
गुरव, चव्हाण, आंबेकर यांचा गौरव
पटवर्धन हायस्कूल; वार्षिक बक्षीस वितरण सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २३ : भारत शिक्षण मंडळाच्या पटवर्धन हायस्कूलमध्ये वार्षिक बक्षीस वितरण व शिक्षक गुणगौरव समारंभ उत्साहात झाला. यामध्ये भारत शिक्षण मंडळाचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार जयेश गुरव यांना, युनायटेड उद्योगसमूहाचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार मानसी चव्हाण यांना आणि मंडळाचा आदर्श शिक्षकेतर पुरस्कार अवंतिका आंबेकर यांना प्रदान करण्यात आला.
शाळेच्या कॅ. सुभाषचंद्र ठाकूर सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमावेळी संस्थेचे उपकार्याध्यक्ष श्रीराम भावे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. जगताप व अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कुमरे तसेच कार्यवाह दादा वणजू, संतोष कुष्टे, पदाधिकारी व सदस्य, शिक्षक-पालकसंघाचे अध्यक्ष सुनील कीर, शिक्षक-पालक प्रतिनिधी, मुख्याध्यापिका जानकी घाटविलकर, उपमुख्याध्यापक रूपेश पंगेरकर उपस्थित होते. मुख्याध्यापिका घाटविलकर यांनी प्रास्ताविकात शाळेच्या शैक्षणिक, क्रीडा, कला व सांस्कृतिक यशाचा आढावा घेतला. या वेळी पाचवी, आठवीचे शिष्यवृत्तीधारक, विविध विषयात प्रथम क्रमांक मिळवणारे विद्यार्थी, कला, खेळ, नृत्य, नाट्यक्षेत्रातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. उपमुख्याध्यापक रूपेश पंगेरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली बक्षीस वितरण समितीने कार्यक्रमाचे नियोजन केले.
