कार्तिकी, वरा यांची राष्ट्रीय शॉटगन स्पर्धेसाठी निवड
रत्नागिरी ः ६८व्या नॅशनल चॅम्पियनशिप शॉटगन स्पर्धेत निवड झालेल्या कार्तिकी व वरा देवळेकर.
राष्ट्रीय शॉटगन स्पर्धेसाठी
कार्तिकी, वरा यांची निवड
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २३ ः बारावी वेस्ट झोन शॉटगन स्पर्धा नुकतीच भोपाळ-मध्यप्रदेश येथे झाली. या स्पर्धेत कार्तिकी मानस देवळेकर हिने शॉटगन डबलट्रॅप प्रकारात ज्युनिअर व सीनिअर वूमन गटामध्ये रौप्य व युथ वूमन गटात कास्यपदक पटकावले तसेच वरा मानस देवळेकर हिने ज्युनिअर व सीनिअर वूमन या गटात कास्यपदक पटकावले. त्यांची दिल्ली येथे होणाऱ्या ६८व्या राष्ट्रीय चॅम्पियनशिप शॉटगन स्पर्धेसाठी निवड झाली असून, त्या महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणार आहे.
बारावी वेस्ट झोन शॉटगन स्पर्धा भोपाळ येथे १८ व २२ सप्टेंबरला झाल्या. वेस्ट झोनमध्ये महाराष्ट्र, गोवा, मध्यप्रदेश, गुजरात व दीवदमण या ६ राज्यांतील खेळाडू सहभागी झाले होते. या वेळी कार्तिकीने शॉटगन डबलट्रॅप या खेळप्रकारात दोन रौप्य व एक कास्यपदक पटकावले. तिची बहीण वरा हिने २ कास्यपदके मिळवली. त्यांची दिल्ली येथे होणाऱ्या स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. त्या क्ले पिजन डबलट्रॅप या खेळप्रकारात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत. दोघींना मोहनिष हिरवे यांनी मार्गदर्शन केले.
