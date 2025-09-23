-भाजपातर्फे सेवा पंधरवडा साजरा
भाजपतर्फे सेवा पंधरवडा साजरा
संगमेश्वर, ता. २३ ः भाजपच्यावतीने सर्वत्र सेवा पंधरवडा साजरा केला जात आहे. त्यामध्ये पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते व पदाधिकारी अनेक लोकोपयोगी उपक्रम, आरोग्य शिबिर, रक्तदान शिबिरे, सार्वजनिक स्वच्छता अभियान, शासनाच्या विविध सेवा, विविध योजनांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी उपक्रम राबवत आहेत.
भाजपचे संगमेश्वर तालुका सरचिटणीस डॉ. अमित ताठरे यांच्या संकल्पनेतून धामणी येथील त्यांच्या कार्यालयामध्ये शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देऊन त्यांची नोंदणी, विविध दाखल्यांचे वितरण करण्याचे काम गेले दोन दिवस धामणी येथे केले जात आहे. हा उपक्रम अध्यक्ष योगेश जोगळे, रोशन पाष्टे, स्वप्नील पाटेकर, शरद यादव, विलास मेस्त्री, जयंत आमकर, अनंत दुदम, संदेश विंजले, मंगेश जुवळे करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.