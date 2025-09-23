फोटो फिचर
जागर आदिशक्तीचा...
फोटो ओळी
- rat23p17.jpg-
25N93554
दापोली ः येथील मच्छीमार्केटमधील समर्थ मित्रमंडळाच्या महिला सदस्यांबरोबर माजी नगराध्यक्षा ममता मोरे.
- rat23p14.jpg-
25N93543
उज्ज्वला क्लासेस, रत्नागिरी.
- rat23p20.jpg-
P25N93584
खेड ः सहजीवन शिक्षणसंस्थेच्या श्रीमान चंदुलालशेठ हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेजच्या नवदुर्गा.
- rat23p21.jpg-
25N93585
रत्नागिरी ः गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालय.
- rat23p22.jpg-
25N93590
रत्नागिरी ः आकाशवाणी रत्नागिरी केंद्रातील महिला कर्मचारी.
- rat23p23.jpg-
25N93591
रत्नागिरी ः देवींची विविध रूपे दाखवणाऱ्या रत्नागिरीतील महिला.
- rat23p24.jpg-
25N93592
इन्हरव्हिल क्लब ऑफ रत्नागिरी मिडटाऊन.
- rat23p25.jpg-
25N93593
कवितके परिवारातील महिलावर्ग.
- rat23p26.jpg-
25N93623
खेर्डी येथील गंगोत्री अपार्टमेंटमधील महिला.
- rat23p27.jpg-
25N93624
चिपळूण येथील नवदुर्गा.
------
