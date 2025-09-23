''त्या'' विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी दिली समज
राडा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा माफीनामा
पोलिसांकडून समज; कायदेशीर कारवाईचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २३ ः शहरातील एका महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी वादानंतर केलेल्या राड्याची व्हिडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर शहरात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. काही नागरिकांनी पोलिस काय करतात? असा सवाल उपस्थित केल्यानंतर चिपळूणचे पोलिस निरीक्षक फुलचंद मेंगडे यांनी काल (ता. २२) संबंधित विद्यार्थ्यांना बोलावून समज दिली. यापुढे असे काही केल्यास कायदेशीर कारवाई करू, असा इशारा दिला आहे तसेच पालकांनाही लक्ष देण्यास सांगितले आहे.
शुक्रवारी एका महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी उपाहारगृहात ऑनलाइन गेम खेळताना गेममध्ये हरल्याचा राग उपाहारगृहातील उपस्थित विद्यार्थ्यांवर काढला. त्यानंतर मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर त्या विद्यार्थ्यांनी दोन विद्यार्थ्यांना बेदम मारले. त्यांना उठाबशा काढायला सांगत मानहानी केली. तेथे उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर टाकला. त्याची दखल घेऊन माजी नगरसेवक उमेश सकपाळ यांनी महाविद्यालय व्यवस्थापन, संबंधित विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांना बोलवून या विषयात मध्यस्थी करत तो मिटवला होता. महाविद्यालयाने संबंधित विद्यार्थी व त्यांच्या पालकाकडून हमीपत्र लिहून घेतले होते; परंतु सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर शहरातील काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चिपळूणचे पोलिस निरीक्षक फुलचंद मेंगडे यांची भेट घेऊन हा प्रकार गंभीर असल्याचे लक्षात आणून दिले. यापुढे असा प्रकार घडू नये आणि चिपळूणच्या सुसंस्कृतपणाला गालबोट लागू नये यासाठी संबंधित विद्यार्थ्यांना बोलावून त्यांना शिक्षा करण्याची विनंती केली. त्यानुसार पोलिस निरीक्षक मेंगडे यांनी संबंधित विद्यार्थी व त्यांचे पालक आणि महाविद्यालयाच्या प्रतिनिधींना बोलावून घडलेला प्रकार समजून घेतला. त्यानंतर दोन्ही बाजूच्या विद्यार्थ्यांना कडक शब्दात ताकीद केली तसेच दोन्ही बाजूच्या विद्यार्थ्यांकडून माफीनामा लिहून घेतला आहे.
