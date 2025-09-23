महावितरणच्या अधिकाऱ्यास महिलेकडून मारहाण
महावितरणच्या अधिकाऱ्यास मारहाण
चिपळुणातील घटना ; कर्मचारी संघटनेची पोलिसात धाव
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २३ ः थकीत वीजबिलाच्या वसुलीसाठी गेलेल्या महावितरणच्या अधिकाऱ्यास एका महिलेने मारहाण केल्याची घटना मंगळवारी सकाळी ११च्या सुमारास शहरातील पेठमाप मोहल्ला येथे घडली. या घटनेमुळे संतप्त झालेल्या महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली तसेच याबाबत तक्रार देण्याची प्रक्रिया सायंकाळी उशिरापर्यंत सुरू होती.
येथील महावितरण कार्यालयाकडून थकीत वीजबिलाच्या वसुलीसाठी मोहीम सुरू आहे. या मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील विविध विभागात महावितरणचे कर्मचारी काम करत आहेत. शहरातील गोवळकोट पेठमाप थकीत वीजबिलाच्या वसुलीसाठी महावितरणचे वरिष्ठ तंत्रज्ञ विवेक पवार हे आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत गेले होते. पेठमाप मोहल्ला येथे वसुली सुरू असताना एका महिलेने या कर्मचाऱ्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. तसेच पवार यांना मारहाण केली. याशिवाय घरात बसवलेल्या वीजमीटरचीदेखील तोडफोड केली. याचवेळी संबंधित महिलेने कर्मचाऱ्याशी वाद घातल्याने वातावरण चिघळले. या घटनेची महावितरणच्या कर्मचारी संघटनेने गंभीरपणे दखल घेतली आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी संघटनेने पोलिस ठाण्यात धाव घेत मारहाणीच्या घटनेची माहिती दिली तसेच संबंधित महिलेवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी देखील केली. त्यानुसार पवार यांच्याकडून लेखी तक्रार देण्यात आली आहे. याबाबतची कार्यवाही सायंकाळी उशिरापर्यंत सुरू होती. या वेळी पोलिस ठाण्यात महावितरणचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
