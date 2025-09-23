-13 जनावरांची अवैध वाहतूक रोखली
राजापूर ः गोवंश वाहतूक करणाऱ्या संशयितांवर कारवाई करणारे स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पथक
जनावरांची अवैध वाहतूक रोखली
दोघे ताब्यात ; एका संशयिताचा शोध सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. २३ ः रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये गोवंश वाहतूक आणि कत्तलींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रत्नागिरी पोलिसांनी विशेष मोहिमेअंतर्गत रत्नागिरी स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने तालुक्यातील पाचल येथे धडक कारवाई केली आहे. यामध्ये स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने एका वाहनांमधून १३ गोवंशाची अवैध वाहतूक करताना दोन संशयितांना ताब्यात घेतले असून आणखी एकाचा पोलिसांकडून शोध सुरू आहे. या कारवाईमध्ये एका वाहनासह सुमारे १२ लाख ५ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करताना १३ जनावरांची सुटका करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. गेल्या महिनाभराच्या कालावधीतील राजापुरातील ही दुसरी कारवाई ठरली आहे.
स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे एक पथक सोमवारी (ता.२२) लांजा उपविभागात गस्त घालत असताना त्यांना पाचल-जवळेथर रस्त्याने गगनबावडा घाटमार्गे अवैध व बेकायदेशीरपणे गोवंश वाहतूक होणार असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली. या माहितीनुसार, पोलिसांनी पाचल येथे वाहनांची तपासणी सुरू केलेली असताना या ठिकाणी आलेल्या एका वाहनाची तपासणी केली. त्या वेळी या वाहनाच्या हौद्यामध्ये १३ गोवंश जातीची जनावरे यांना दोरीच्या सहाय्याने दाटीवाटीने जवळजवळ बांधलेली आढळून आली. पोलिसांनी या वाहनांच्या चालकांकडे चौकशी केली असता त्यांच्याकडे गोवंश वाहतुकीचा कोणताही परवाना नाही, तसेच पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून जनावरांची तपासणी केली नसल्याची माहिती दिली. या प्रकरणी सलमान मुस्ताक बलबले (वय ३५, रा. बलबले मोहल्ला, राजापूर), संजय दत्ताराम पाटणकर (४८, रा. कुंभवडे, राजापूर) यांच्या केलेल्या चौकशीदरम्यान त्यांनी ही जनावरे काझी मोहम्मद उर्फ पांड्या (रा. तळगाव, कोंड्ये) याच्याकडून आणल्याची माहिती दिली. या प्रकरणी तिघा संशयितांविरुद्ध राजापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यामध्ये दोन संशियातांसह एक वाहन ताब्यात घेतल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
