''हैदराबाद गॅझेट रद्द''चा कुडाळात नारा
swt2326.jpg
93723
कुडाळ ः सिंधुदुर्ग जिल्हा ओबीसी आणि आरक्षित समाज महासंघाने जिजामाता चौक येथे इशारा आंदोलन सुरू केले आहे. (छायाचित्र ः अजय सावंत)
‘हैदराबाद गॅझेट रद्द’चा कुडाळात नारा
ओबीसी समाजाच्या धरणे आंदोलनास प्रारंभ; ऑक्टोंबरमध्ये महामोर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २३ः मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेट लागू करून देण्यात आलेल्या आरक्षणामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर गदा आल्याची भावना व्यक्त करत, हे गॅझेट रद्द करावे, या मागणीसाठी ओबीसी समाजाने कुडाळ येथे दोन दिवसीय लाक्षणिक उपोषण आणि धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा ओबीसी आणि आरक्षित समाज महासंघाने आज सकाळी ११ वाजल्यापासून हे आंदोलन येथील जिजामाता चौकात सुरू केले. ओबीसी समाजाच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचे आरक्षण मुळातच मर्यादित आहे. अशा परिस्थितीत मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्यास ओबीसी समाजाच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे हैदराबाद गॅझेटचा ओबीसी समाजाला तीव्र विरोध आहे. या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश सरकारचे लक्ष वेधून घेणे आणि हे गॅझेट त्वरित रद्द करण्याची मागणी करणे हा आहे. या आंदोलनानंतर येत्या ऑक्टोबरमध्ये नागपूर येथे ओबीसी आरक्षणासाठी महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. कुडाळमधील हे आंदोलन त्याच महामोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी आयोजित करण्यात आले आहे.
या लाक्षणिक उपोषणात माजी आमदार राजन तेली, सिंधुदुर्ग जिल्हा ओबीसी आणि आरक्षित समाज महासंघ जिल्हाध्यक्ष नितीन वाळके, सुनील भोगटे, काका कुडाळकर, हेमंत करंगुटकर, रमण वायंगणकर, संजय पडते, सावळाराम अणावकर, रुपाली शिरसाट, चंद्रशेखर उपरकर, नंदन वेंगुर्लेकर, चंद्रकांत कुंभार, राजन नाईक, समिल जळवी, रमेश हरमलकर, सदा अणावकर, आनंद मेस्त्री, रामा शिरसाट, विनायक अणावकर, सुनील दुबळे, अभय शिरसाट बोर्डेकर, विलास आरोलकर, शरद पावसकर, उदय मांजरेकर, अनुप नाईक, सुहास बांदेकर, शेखर जळवी, भरत आवळे, विकास वैद्य, राजू गवंडे, अॅड. विलास वेंगुर्लेकर, दीपक कोचरेकर, जयप्रकाश चमणकर, आनंद पाटकर, प्रसाद अरविंदेकर, अतुल बंगे, पपू शिरसाट, अजय शिरसाट, रमेश बोंद्रे, बाळा बोर्डेकर, ज्योती जळवी, श्रेया आवळे, संजय भोगटे, विनायक शिरसाट, राजू भोगटे, विजय पासकर, प्रभाकर चव्हाण, चेतन धुरी, रवी तळाशीलकर, जयेश जळवी, यतीन खोत आदींसह विविध समाजाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.