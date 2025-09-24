मेढ्यात चौकचार मंडळातर्फे महिलांना नऊवारी सा़ड्या
swt2333.jpg
93739
मेढाः येथे महिलांना नऊवारी साड्यांचे वाटप करण्यात आले.
मेढ्यात ‘चौकचार’ तर्फे नऊवारी साड्या
मालवण, ता. २३ : शहरातील मेढा येथील शंकर मंदिर महिला मंडळाच्या वतीने रंगमेळा हा सांस्कृतिक कार्यक्रम विविध ठिकाणी सादर होत आहे. या कार्यक्रमासाठी मंडळातील महिलांना मेढा येथील चौकचार मित्रमंडळाच्या वतीने नऊवारी साड्यांचे वाटप करण्यात आले. मेढा येथील श्री चौकचार मांड येथे साडी वितरण कार्यक्रम झाला. यावेळी चौकचार मित्रमंडळाचे यशवंत मेथर, बाळू तारी, आप्पा मोरजकर, विनायक मोरजकर, अभय कदम, लक्ष्मण प्रभू, भूषण मेतर, महिला मंडळाच्या मार्गदर्शक शुभदा टिकम व महिला सदस्या आदी उपस्थित होते. या सहकार्याबद्दल महिला मंडळाकडून चौकचार मित्रमंडळाचे आभार मानण्यात आले.
.......................
swt2334.jpg
93740
मालवणः पालिकेच्या मामा वरेरकर नाट्यगृहात आयोजित रक्तदान शिबिराचे उद्घाटन डॉ. बालाजी पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.
रक्तदान शिबिराला मालवणात प्रतिसाद
मालवण, ता. २३ : ‘स्वस्थ नारी, सशक्त नारी’ या अभियानाचा एक भाग म्हणून सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठान आणि ग्रामीण रुग्णालय यांच्यावतीने येथील मामा वरेरकर नाट्यगृहात रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले होते. या शिबिराला नागरिकांनी मोठा प्रतिसाद दिला. नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी आयोजित केलेल्या या शिबिराचे उद्घाटन वैद्यकीय अधिकारी डॉ. बालाजी पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. संजय पोळ, सिंधू रक्तमित्र प्रतिष्ठानच्या तालुकाध्यक्ष शिल्पा खोत, माजी बांधकाम सभापती यतीन खोत, डॉ. भारती ठोंबरे, प्रांजली परब, श्रीपाद ओगले, ऋतुजा हरमलकर, विजय निरुखेकर, प्रथमेश घाडी, नितीन गावकर, दादा वेंगुर्लेकर, सुभाष कुमठेकर, मानसी घाडीगावकर, शांती तोंडवळकर, स्वप्नील परुळेकर उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.