‘पंचायतराज’मध्ये अव्वल स्थान मिळविण्याचा आंदुर्लेत निर्धार
93852
‘पंचायतराज’मध्ये अव्वल स्थान
मिळविण्याचा आंदुर्लेत निर्धार
कुडाळ, ता. २६ ः आंदुर्ले ग्रामपंचायत ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान २०२५-२६’ च्या विशेष ग्रामसभेत विशेष अभियानात तालुका, जिल्हा, तसेच विभाग स्तरावर अव्वल स्थानी राहण्याचा ग्रामस्थांनी निर्धार केला. आंदुर्ले ग्रामपंचायतीमध्ये मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानची विशेष ग्रामसभा झाली.
या सभेसाठी सरपंच अक्षय तेंडोलकर, उपसरपंच चंद्रकिसन मोर्ये, सर्व सदस्य, माजी सभापती संजय वेंगुर्लेकर, माजी सरपंच आरती पाटील, कृषी अधिकारी महादेव खरात आदी उपस्थित होते. ग्रामसेवक कृष्णा पेडणेकर यांनी स्वागत केले. दीपप्रज्वलन, तसेच श्रीगणेश व महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून अभियानाबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. अभियानाच्या अनुषंगाने समित्या स्थापन करण्यात आल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभियानासंबंधीचे मार्गदर्शन दाखविले. सरपंच तेंडोलकर यांनी अभियानासंबंधी मार्गदर्शन केले.
