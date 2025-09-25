फर्नांडिस यांचे अक्षरदातृत्व आदर्शवत
आचराः हायस्कूलमध्ये ‘शब्दांच्या पलीकडले’ पुस्तकांचे विद्यार्थ्यांना वितरण करण्यात आले. यावेळी उपस्थित सुरेश ठाकूर, जेरॉन फर्नांडीस आदी.
सुरेश ठाकूरः आचरा हायस्कूलमध्ये विद्यार्थ्यांना पुस्तके वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
आचरा, ता. २५ः आपण शब्दांचा, म्हणींचा वाक्प्रचारात नेहमी वापर करत असतो, पण त्या पलीकडे त्या शब्दांचा प्रवास दडलेला असतो. या शब्दांच्या कुळकथा आणि मूळकथांमधून विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळावी, त्यांची साहित्यिक रुची वाढावी, या दृष्टीने आचरा सरपंच जेरॉन फर्नांडिस यांच्या दातृत्वातून मुलांना ‘शब्दांच्या पलीकडले’ पुस्तके उपलब्ध करून दिली. त्यांचे हे अक्षरदान आदर्शवत असल्याचे मत साहित्यिक सुरेश ठाकूर यांनी आचरा हायस्कूल येथे व्यक्त केले.
ठाकूर यांच्या ‘शब्दांच्या पलीकडले’ या अनोख्या मराठी शब्दांची मुळकथा स्पष्ट करणाऱ्या पुस्तकाच्या ८० प्रतींचे वितरण सरपंच फर्नांडिस यांच्या देणगीतून आचरा हायस्कूलच्या दहावीच्या मुलांना करण्यात आले. पुस्तकाचे लेखक सुरेश ठाकूर यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना पुस्तक वाटप करण्यात आले. यावेळी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष जे. एम. फर्नांडिस, राजन पांगे, अर्जुन बापर्डेकर, मुख्याध्यापक अंकुशराव घुटूकडे, माजी केंद्र प्रमुख सुगंधा गुरव, उपमुख्याध्यापिका मधुरा माणगावकर, अनघा कदम आदी उपस्थित होते. आपण शाळेत शिकवत असताना विद्यार्थ्यांच्या जिज्ञासेतून शब्दांचा इतिहास शोधण्याची स्फूर्ती मिळाली. यातूनच ‘शब्दांच्या पलीकडले’ या पुस्तकाची निर्मिती झाल्याचे सुरेश ठाकूर यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी अक्षरदाते फर्नांडिस यांच्या दातृत्वाचे कौतुक केले. कार्यक्रमाची सुरुवात मुलांनी सादर केलेल्या ‘सुश्राव्य बोलतो मराठी’ या गीताने झाली. त्यांना संगीत साथ अनिरुद्ध आचरेकर आणि पाटकर यांनी केली.
