कागदपत्रं दिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी एक लाख जमा
‘सहाय्यता कक्ष’ ठरला जीवदान
लााभार्थ्यांचे समाधान : तत्काळ निधीमुळे उपचार सुलभ
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २४ ः मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षामध्ये कागदपत्रे दिल्यानंतर अगदी दुसऱ्याच दिवशी रुग्णालयाच्या खात्या एक लाख रुपयांची मदत जमा केली जाते, अशा प्रतिक्रिया लाभार्थी रुग्णांच्या नातेवाइकांनी व्यक्त केल्या आहेत.
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाच्या माध्यमातून रत्नागिरी जिल्ह्यातील ४० रुग्णांना ३० लाख ५५ हजार रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. गरजू रुग्णांना उपचारासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून आर्थिक मदत पुरविली जाते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्ष सुरू करण्यासंदर्भात २२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला होता. या कक्षाचा लाभ घेतलेल्या रुग्णांनी, नातेवाइकांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.
त्यामध्ये कुलदीप खातू म्हणाले, माझे वडील प्रकाश खातू यांचा गुडघा रोपण करायचे होते. त्यासंदर्भात माहिती घेण्यासाठी मी संबंधित कक्षाशी संपर्क साधला. मला योग्य माहिती मिळाली आणि तसा अर्ज केला. त्यानंतर खात्यात ५० हजार रुपये जमा झाले. तर ओंकार प्रमोद पाटील म्हणाले, माझा मेहुणा केतन प्रकाश नारकर याला मेंदूचा आजार झाल्यामुळे कोल्हापूर येथे उपचारासाठी दाखल केले होते. तिथला येणारा अंदाजे खर्च ७ लाख रुपये एवढा होता. त्याच्या घरची आर्थिक परिस्थिती गंभीर असल्यामुळे त्याला एवढा खर्च करणे शक्य होत नव्हते. अडचणी येत होत्या. आम्ही मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षाकडे संपर्क केला. कक्षाकडून ५० हजार रुपये मंजूर झाले. तसेच पराग चंद्रकांत भाटकर म्हणाले, माझ्या भाचीला कोल्हापूर येथे उपचारासाठी केले होते. तिच्या मेंदूची शस्त्रक्रिया करावयाची होती. त्यासाठी साडे तीन लाख रुपये खर्च अपेक्षित होता. पैशांची कमतरता असल्याने पैसे जुळवाजुळव चालू होती. तेव्हा आम्हाला समजलं की मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षातून मेंदूवरील शस्त्रक्रियेसाठी पैसे मिळतात. म्हणून आम्ही मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्षात चौकशी केली. त्याठिकाणी अमित कोरगावकर होते, त्यांनी आम्हाला कोणते कागदपत्र पाहिजेत त्याची माहिती दिली. त्याप्रमाणे आम्ही त्यांना सर्व कागदपत्रे दिली. कागदपत्र दिल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी एक लाख हॉस्पिटलच्या खात्यात जमा झाले.
