शारदोत्सवाला प्रारंभ
रत्नागिरी : कृ. चिं. आगाशे विद्यामंदिरात कीर्तन सादर करताना प्रवीण मुळ्ये. तबलासाथ करताना प्रथमेश घाटे, ऑर्गनसाथ विजय साळवी आणि चकवा साथ मल्हार साळवी.
आगाशे विद्यामंदिरात कीर्तनसेवा
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २४ : कृ. चिं. आगाशे विद्यामंदिरात शारदोत्सवानिमित्त प्रवीण मुळ्ये यांनी कीर्तनसेवा सादर केली. देवी शारदेचे पूजन करून त्यांनी शारदादेवीचे महात्म्य सांगितले. त्यांच्या कीर्तनाला बालदोस्तांनीही टाळ्या वाजवून व गजर करून साथ दिली.
शाळेमध्ये शारदामातेची मूर्ती प्रतिष्ठापित करण्यात आली. तिची पूजा प्रवीण मुळ्ये यांच्यासमवेत शाळेचे प्रबंधक विनायक हातखंबकर, सदस्य दादा कदम, तसेच मुख्याध्यापिका प्राजक्ता कदम, सर्व शिक्षक, शिक्षक-पालक संघाचे प्रतिनिधी यांनीही पूजन केले. त्यानंतर मुख्याध्यापिका कदम यांनी शारदोत्सवातील विविध कार्यक्रमांची रूपरेषा सांगितली. शारदोत्सवानिमित्त सभागृहात सजावट, रंगावली यांनी सुशोभन करण्यात आले आहे. शारदामातेचे माहात्म्य मुळ्ये बुवांनी अतिशय सुरेख पद्धतीने मुलांना समजावून सांगितले. मोबाइलचा वापर कमी करा, अभ्यास, व्यायाम करणे, मोठ्यांचा आदर कसा करावा वगैरे अनेक गोष्टी त्यांनी कीर्तनातून संवादन साधत सांगितल्या.
