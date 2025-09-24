आरोग्य तपासणी शिबिराला आंबोलीत उत्स्फूर्त प्रतिसाद
आरोग्य तपासणी शिबिराला
आंबोलीत उत्स्फूर्त प्रतिसाद
सकाळ वृत्तसेवा
आंबोली, ता. २४ : सेवा पंधरावडा उपक्रमांतर्गत येथे आरोग्य आणि स्वछताबाबत विशेष उपक्रम राबविण्यात आले. याअंतर्गत आंबोली ग्रामपंचायत येथे आरोग्य तपासणी शिबिर घेण्यात आले. यात आंबोली प्राथमिक आरोग्य केंद्र अंतर्गत आरोग्य तपासणी करण्यात आली. या शिबिराचे उदघाट्न सरपंच सावित्री पालेकर यांनी केले. डॉ. महेश जाधव, डॉ. आदिती पाटकर तसेच आरोग्य विभागातील कर्मचारी सहभागी झाले. शिबिरात रक्तदाब तपासणी, मधुमेह तपासणी, गर्भाशय तपासणी, तोंडाची तपासणी, टेली मेडिसिन सल्ला, एचएलएल अंतर्गत रक्त व लघवी तपासणी, एचबी तपासणी, शुगर तपासणी, वय वंदना कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड तपासणी, दिव्यांगांसाठी युआयडी कार्ड तपासणीसाठी ऑनलाईन फॉर्म भरण्यात आले. भाजपतर्फे विशाल परब यांच्या माध्यमातून आरोग्य तपासणी फिरता दवाखाना उपक्रम करण्यात आला. बांधकाम कामगार मंडळ अंतर्गत देखील आरोग्य तपासणी करण्यात आली. आंबोली माऊली मंदिर, दत्त मंदिर, राम मंदिर तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्वछता अभियान राबविण्यात आले. यावेळी सरपंच पालेकर, उपसरपंच दत्तू नार्वेकर, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच पदाधिकारी, ग्रामस्थ, कर्मचारी,आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, विद्यार्थी उपस्थित होते.
