अलिबाग जाखडी नृत्य स्पर्धेत मंडणगडचे यश
कुदे (अलिबाग): मान्यवरांच्या हस्ते तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक स्वीकारताना तुकाराम बुवा माळी नाच मंडळ मंडणगड.
जाखडी नृत्य स्पर्धेत मंडणगडचे यश
तुकाराम बुवा माळी नाच मंडळ ; तृतीय क्रमांक
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. २४ : शारदीय नवरात्रोत्सवानिमित्त अलिबाग तालुक्यातील कुदे येथील कदम यांच्यावतीने आयोजीत केलेल्या खुल्या जाखडी नृत्य स्पर्धेत मंडणगडच्या गुरुवर्य तुकाराम बुवा माळी नाच मंडळाला तिसरा क्रमांक मिळाला. या स्पर्धेत २० मंडळांनी सहभाग घेतला होता.
घटस्थापनेच्या दिवशी रायगड जिल्ह्यात झालेल्या या स्पर्धेत अलिबाग, कोलाड, माणगाव, रोहा, म्हसळा, श्रीवर्धन या तालुक्यातील २० मंडळे सहभागी झालेली होती. रत्नागिरी जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मंडणगड तालुक्यातील तुकाराम बुवा माळी नाच मंडळाने स्पर्धेच्या नियमानुसार ३० मिनिटांमध्ये उत्कृष्ट जाखडी नृत्य कलेचे सादरीकरण केले. शाहीर कमलेश शिगवण यांनी सुमधुर गायनाने उपस्थितांची मने जिंकली. या स्पर्धेत स्तवन, गण, गौळण व विषयाचे पद अशी चार गाणी सादर करण्यात आली. नृत्य कलाकारांनी लक्षवेधी नृत्याविष्कारांनी सादरीकरणाने रंगत भरत कार्यक्रमांची शोभा द्विगुणित केली. परीक्षकांच्या निर्णयानुसार नाच मंडळाला तृतीय क्रमांकाचा भव्य चषक व रोख पारितोषिकाने सन्मानित करण्यात आले. नाच मंडळाच्यावतीने गुरुवर्य महादेव माळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शाहीर कमलेश शिगवण, गीतकार सचिन माळी, शैलेश शिगवण, ढोलकी शुभम सांगळे, बँजो संकेत जाधव, किबोर्ड ऋषीकेश बाईत, ऑक्टोपॅड ऋतीक सांगळे, कोरस अरुण नाकती, अभय पिचुर्ले, संजय शिगवण, संजय सुगदरे, दिनेश जांभळे, प्रशांत नाकती यांनी सहभाग घेतला.
मंडणगडमध्ये विजयी मिरवणूक
मंडणगड तालुक्याचे कलात्मक अस्तित्व शक्तीतुरा या कला क्षेत्राचे पलीकडे सर्वदूर अधोरेखित करणाऱ्या नाच मंडळाच्या या यशाबद्दल मंडणगड तालुक्यात विविध स्तरातून अभिनंदन केले जात आहे. तसेच नाच मंडळाची ढोल ताशांच्या गजरात मंडणगड, तुळशी, पालेकोंड अशी विजयी मिरवणूक काढण्यात आली.
