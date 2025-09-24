''मॅरेथॉन''मधून करणार ड्रग्सबाबत जनजागृती
सावंतवाडीः येथे पत्रकार परिषदेत माहिती देताना युवराज लखमराजे भोसले. बाजूला भाजप युवा नेते संदीप गावडे.
‘मॅरेथॉन’मधून करणार
ड्रग्सबाबत जनजागृती
भाजपतर्फे सावंतवाडीत रविवारी आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २४ः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिनी जिल्हास्तरीय ‘नमो युवा रथ’चे आयोजन केले आहे. यानिमित्ताने मॅरेथॉन स्पर्धेचे आयोजन केले असून आरोग्य, नशा मुक्तीचा संदेश देण्यासाठी हा उपक्रम आम्ही हाती घेतला आहे. ड्रग्सबाबत जनजागृती यातून केली जाणार आहे. रविवारी (ता.२८) होणाऱ्या या स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आवाहन भाजप युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष युवराज लखमराजे भोसले व भाजप युवा नेते संदीप गावडे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत केले.
श्री. भोसले व श्री. गावडे म्हणाले, ‘सेवा पंधरवड्या निमित्ताने भाजपच्यावतीने समाजोपयोगी सेवा उपक्रम आम्ही राबवितो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जन्मदिन ते महात्मा गांधी जयंती असा हा पंधरवडा साजरा करण्यात येत आहे. भाजप युवा मोर्चाच्या माध्यमातून देखील आम्ही सावंतवाडीत जिल्हास्तरीय ‘मॅरेथॉन स्पर्धा’ घेत आहोत. कुठल्याही वयोगटातील व्यक्ती यात सहभागी होऊ शकतात. २८ ला शिव उद्यान येथून यास प्रारंभ होणार आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे. फिट इंडिया, देशप्रेम जागवणाऱ्या या उपक्रमात सहभागी व्हावे.’
यावेळी भाजप शहराध्यक्ष सुधीर आडिवरेकर, आंबोली मंडळ अध्यक्ष संतोष राऊळ, माजी सभापती रविंद्र मडगावकर, दिलीप भालेकर, ॲड. संजू शिरोडकर, सागर ढोकरे, पराशर सावंत, ॲड. चैतन्य सावंत, राज वरेकर आदी उपस्थित होते.
