तळेरे उपसरपंचपदी संदीप घाडी बिनविरोध

तळेरे : येथील उपसरपंच निवडीनंतर संदीप घाडी यांचे अभिनंदन करताना सरपंच हनुमंत तळेकर व अन्य.
तळेरे, ता. २४ : तळेरेच्या उपसरपंचपदी भाजपचे संदीप घाडी यांची बिनविरोध निवड झाली. सरपंच हनुमंत तळेकर यांनी घाडी यांचे पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केले. भाजपचे वरिष्ठ पदाधिकारी व सहकारी सदस्य यांच्या सहकार्याने गावच्या विकासासाठी कटिबद्ध राहणार असल्याचे घाडी यांनी स्पष्ट केले. तळेरे ग्रामपंचायतवर भाजपची सत्ता असून, नियोजनाप्रमाणे उपसरपंच रिया चव्हाण यांनी उपसरपंचपदाचा राजीनामा दिला होता. मंगळवारी (ता. २३) सायंकाळी ग्रामपंचायत कार्यालयात उपसरपंचपदाची निवड प्रक्रिया झाली. या पदासाठी घाडी यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची बिनविरोध निवड झाल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी राजलक्ष्मी जाधव यांनी जाहीर केले. यावेळी माजी उपसरपंच रिया चव्हाण, शैलेश सुर्वे, सुनील बांदिवडेकर, सुप्रिया तळेकर व सर्व ग्रामपंचायत सदस्य उपस्थित होते. सर्व उपस्थितांनी नवनिर्वाचित उपसरपंच घाडी यांचे या निवडीबद्दल अभिनंदन केले.
