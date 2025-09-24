तृतीयपंथीयांच्या सर्वेक्षणाचे निर्देश
तृतीयपंथीयांच्या
सर्वेक्षणाचे निर्देश
सिंधुदुर्गनगरी : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाकडून तृतीयपंथीय समाजाला लाभ देण्यासाठी तृतीयपंथीयांचे सर्वेक्षण करण्याचे शासनाने निर्देश दिले आहेत. या समाजासाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यत ही योजना पोहोचवून सहकार्य करावे, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त संतोष चिकणे यांनी केले आहे. तृतीयपंथी व्यक्तींचे वैयक्तिक निवास, स्थलांतर, शिक्षण, लाभ मिळालेल्या योजना, आरोग्य, स्मार्टकार्ड याबाबत माहिती त्वरित सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय, सिंधुदुर्ग येथे भेट देऊन योजनेविषयक आवश्यक मागणी असलेल्या साहित्यासाठी कागदपत्रे सादर करावीत. या समाजासाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत ही योजना पोहोचवून सहकार्य करावे, असे आवाहन चिकणे यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सिंधुदुर्गनगरी, ओरोस येथे संपक साधवा.
बांद्र्यात आठला
महारोजगार मेळावा
सिंधुदुर्गनगरी : खासगी क्षेत्रात लघु, सूक्ष्म, मध्यम व मोठ्या उद्योजकांना आवश्यक असणारे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी व समाजात दिवसेंदिवस वाढणारी बेरोजगारीची समस्या दूर करण्याच्या दृष्टिकोनातून कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या विद्यमाने ८ ऑक्टोबरला बीकेसी ग्राऊंड बांद्रा येथे सकाळी ९ वाजता नमो रोजगार मेळाव्याचे आयोजन केले आहे, अशी माहिती कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकताचे सहायक आयुक्त येरमे यांनी दिली. नमो महारोजगार मेळाव्यात विविध शैक्षणिक पात्रतेचे मनुष्यबळ जागीच व विनाविलंब उपलब्ध व्हावे, यासाठी महाराष्ट्रातील पात्र व इच्छुक उमेदवारांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. रिक्तपदांचा तपशील या कार्यालयास विहित नमुन्यात ई-मेलवर पाठविण्यात यावा. तसेच पोर्टलवर आपल्याकडील रिक्त पदे ऑनलाईन अधिसूचित करावीत. या संधीचा जिल्ह्यातील उद्योजक तसेच उमेदवारांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
‘महाविस्तार एआय’
अॅप डाऊन लोड करा
सिंधुदुर्गनगरी : शेतकऱ्यांना हवामान बदल, बाजारपेठेतील अस्थिरता आणि माहितीच्या अभावामुळे अनेक आवाहानांचा सामना करावा लागतो. यावर उपाय म्हणून ‘महाविस्तार एआय’ हे ॲप लाँच केले आहे. कृषी विभागाने विकसित केलेले एक अत्याधुनिक ॲप आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहायाने हे ॲप शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीशी संबंधित सर्व गरजा पूर्ण करण्यासाठी एकाच ठिकाणी माहिती उपलब्ध करून देते. मराठी भाषेत उपलब्ध असलेले हे ॲप शेतकऱ्यांना तज्ज्ञांचा सल्ला आणि आधुनिक शेतीच्या पध्दतीचे मार्गदर्शन करते. ॲपमधील ''चॅटबॉट'' शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना त्वरित उत्तरे देतो. हवामान अंदाजामुळे शेतकरी पेरणी, कापणी आणि खतांचा वापर यांचे नियोजन करू शकतात. विविध कृषी योजनांची माहिती, अनुदान, कर्जमाफी आणि विमा योजनांचे तपशील एकाच ठिकाणी मिळू शकतील. बाजारभाव माहिती आणि हवामान अंदाजामुळे शेतकरी योग्य वेळी पिकांची विक्री आणि नियोजन करू शकतात. यामुळे उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. गुगल प्ले स्टोअरवर जाऊन महाविस्तार एआय ॲप डाऊनलोड करा आणि शेतीत डिजिटल क्रांतीचा भाग व्हा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईकनवरे यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.