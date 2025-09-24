शनिवारी रोजगार मेळावा
रत्नागिरीत शनिवारी
रोजगार मेळावा
रत्नागिरी ः जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्यावतीने पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळावा २७ सप्टेंबरला सकाळी १० वाजता पटवर्धन हायस्कूलमध्ये होणार आहे. या मेळाव्याद्वारे जिल्ह्यातील बेरोजगार उमेदवारांना विविध क्षेत्रांत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील सर्व खासगी आस्थापनांनी/उद्योजकांनी आपल्या आस्थापनातील रिक्त पदांची नोंद www.mahaswayam.gov.in या पोर्टलवर करावी, असे आवाहन प्र. सहाय्यक आयुक्त मोरेश्वर दुधाळ यांनी केले आहे. या पोर्टलवर उपलब्ध युझर आयडी व पासवर्डच्या माध्यमातून रिक्त पदे अधिसूचित करून रोजगार मेळाव्यात सहभागी होणाऱ्या उमेदवारांची प्रत्यक्ष निवड करून रोजगार देण्यात यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच ज्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही अशा आस्थापनांनी त्वरित जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, रत्नागिरी येथे संपर्क साधावा व रोजगार मेळाव्यात सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असेही आवाहन करण्यात येत आहे.
मुंबईत ८ आॕक्टोबरला
महारोजगार मेळावा
रत्नागिरी ः महाराष्ट्र शासन कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता नावीन्यता विभागामार्फत ८ ऑक्टोबरला सकाळी १० वाजता बीकेसी (एमएमआरडीए) मैदान क्र. २, ३ व ४, जी टेक्स्ट ब्लॉक, जेएसडब्ल्यूजवळ बांद्रा (पूर्व), मुंबई ४०००५१ या ठिकाणी नमो महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. मेळाव्यात सहभाग नोंदवण्यासाठी जिल्ह्यातील उमेदवारांनी त्वरित https://www.mahaswayam.gov.in पोर्टलवर नोंदणी करून रोजगाराच्या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्र. साहाय्यक आयुक्त मोरेश्वर दुधाळ यांनी केले आहे.
खेड खरेदी-विक्री
संघाची उद्या सभा
खेड ः तालुका खरेदी-विक्री संघाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी (ता. २६) सकाळी ११ वाजता संघाच्या अनिकेत शॉपिंग सेंटर येथे संघाचे अध्यक्ष बाबाजी जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली आहे. सभेत वार्षिक अहवाल, ताळेबंद, व्यापारीपत्रक, नफा-तोटा पत्रके मंजूर करणे, शासकीय तपासणी अहवाल वाचन करणे व दोषदुरुस्ती अहवालास मंजुरी देणे, सर्व विभागातील निव्वळ नफ्याची नोंद घेऊन संचालक मंडळाने शिफारस केलेल्या नफावाटणीस मंजुरी देणे, अंदाजपत्रकापेक्षा जादा खर्चास मान्यता देणे, अंदाजपत्रक मंजूर करणे, बाहेरील कर्जाची मर्यादा ठरवणे, लेखापरीक्षक नियुक्ती आदी विषयांवर चर्चा होणार आहे. सभेत सभासदांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन संघाचे व्यवस्थापक सचिन कुळे यांनी केले आहे.
