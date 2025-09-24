गुळदुवेमध्ये आढळला सात फुटी किंग कोब्रा
गुळदुवे ः सर्पमित्र गजानन परब यांनी पकडलेला इंडियन किंग कोब्रा.
गुळदुवेमध्ये आढळला
सात फुटी किंग कोब्रा
सकाळ वृत्तसेवा
आरोंदा, ता. २४ ः मळेवाड परबवाडी येथील सर्पमित्र गजानन परब यांनी पुन्हा एकदा इंडियन किंग कोब्राला जीवदान देत नैसर्गिक अधिवासात सोडले. गुळदुवे येथील सामाजिक युवा कार्यकर्ते सचिन गावडे यांच्या घराशेजारी हा किंग कोब्रा दृष्टीस पडला. गावडे यांनी तत्काळ सर्पमित्र परब यांना संपर्क साधून घटनेची माहिती दिली. परब यांनी लागलीच गुळदुवे येथे जात मोठ्या शर्थीने सुमारे सात फूट लांबीचा इंडियन किंग कोब्रा पकडून त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडले. परब यांनी बरेच सरपटणारे प्राणी पकडून त्यांना जीवदान देत नैसर्गिक अधिवासात सोडले आहेत.
