पतंजली योग समितीचा दीक्षा यज्ञ सोहळा उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २६ ः पतंजली योग समिती, सिंधुदुर्गतर्फे दीक्षा यज्ञ सोहळा नुकताच झाला. जानेवारी आणि मार्चमध्ये आयोजित केलेल्या २५ दिवसांच्या योग शिक्षक प्रशिक्षण शिबिरात यशस्वी झालेल्या प्रशिक्षणार्थींना यावेळी प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले. कुडाळ येथे हा कार्यक्रम झाला.
या कार्यक्रमाला भारत स्वाभिमान महाराष्ट्र पश्चिमचे राज्य प्रभारी बापूजी पाडळकर आणि पतंजली योग समिती महाराष्ट्र पश्चिमचे राज्य प्रभारी चंद्रशेखर खापणेजी यांची विशेष उपस्थिती होती. तसेच, सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रभारी तुळशीराम रावराणेजी देखील उपस्थित होते. श्री. पाडळकर यांनी हवन यज्ञ आणि योग-प्राणायामाचे महत्त्व यावर मार्गदर्शन केले. बाबली गवंडे आणि श्री. पाडळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली दीक्षा यज्ञाचे विधी झाले. कार्यक्रमादरम्यान महिला पतंजलीच्या कुडाळ तालुका नवीन कार्यकारिणीचा सत्कारही करण्यात आला. महेश भाट, दत्तात्रय निखार्गे, सर्वानंद दळवी, रावजी परब, रवींद्र पावसकर, प्रकाश कोचरेकर यांच्यासह जिल्ह्यातील अनेक पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी कुडाळ योगवर्गातील डॉ. परब, योगेश गवंडे, सिद्धेश नाईक, निशा कडावलकर, श्रेया बांदेकर, जी. डी. सावंत, प्रमोद नाईक, रवी राऊळ आणि इतर सहयोग शिक्षकांनी मेहनत घेतली. सहयोग शिक्षक डॉ. प्रशांत परब यांनी सूत्रसंचालन केले. मुख्य योग शिक्षक हरिद्वार, विद्याधर पाटणकर यांच्या उत्तम मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण सोहळा पार पडला.
