रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांबद्दल गावडेंकडून खंत
रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे झालेल्या
अपघातांबद्दल गावडेंकडून खंत
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २४ ः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खराब रस्त्यांमुळे झालेल्या अपघातांबद्दल भाजप युवा नेते संदीप गावडे यांनी खंत व्यक्त केली. ओरोस येथील रस्त्याच्या खराब अवस्थेमुळे एका महिला सरकारी अधिकाऱ्याला आपला जीव गमवावा लागला, ही घटना दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर ते बोलत होते.
श्री. गावडे म्हणाले की, जिल्ह्यातील रस्त्यांची अवस्था यापूर्वी खूपच वाईट होती. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना रवींद्र चव्हाण यांनी ती सुधारण्याचा प्रयत्न केला. आताही काम सुरू असून, पालकमंत्री नीतेश राणे यांचे याकडे लक्ष आहे. चुकीचे काम होत असल्यास त्यावर निश्चितच कारवाई केली जाईल. आधीच्या तुलनेत आता परिस्थिती खूप सुधारली आहे आणि योग्य कार्यवाही केली जाईल."
दरम्यान, जर्मनीतील बाडेन-वुर्टेनबर्ग या राज्यासोबत झालेल्या करारानुसार जिल्ह्यातील तरुणांना नोकरी देण्याच्या नावाखाली फसवणूक झाल्याच्या आरोपांबाबत युवराज लखमराजे भोसले यांनी आपली भूमिका मांडली. या प्रकरणाची राज्य सरकार चौकशी करेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुकीच्या गोष्टी होऊ देणार नाहीत. आमच्या तरुणांवर अन्याय होऊ देणार नाही. चौकशीनंतर या प्रकरणाचा खुलासा होईल, असे त्यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.