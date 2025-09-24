नवरंग---------फोटो
जागर आदिशक्तीचा...
रत्नागिरी- मिठगवाणे येथील सुप्रिया जैतापकर.
रत्नागिरी ः अर्चना गोखले यांच्या स्वामी समर्थ उपहारगृहातील महिला.
रत्नागिरी ः कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनच्या रत्नागिरी विभागीय कार्यालयातील महिला कर्मचारी.
खेड येथील नवदुर्गा.
रत्नागिरी ः बॅंक ऑफ इंडिया झोनल ऑफिस रत्नागिरीमधील अधिकारी आणि कर्मचारीवर्ग.
चिपळूण ः शिरगाव येथील सरपंच नीता शिंदे सोबत अन्य महिला.
रत्नागिरी ः जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील महिला अधिकारी आणि कर्मचारी.
रत्नागिरी-निळी निळाई परिधान केलेल्या या छोट्या दुर्गा.
खेड - येथील सुप्रिया विंचू.
