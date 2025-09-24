गोळवशी-खांबडवाडीत नवरात्रीचा उत्साह
(टीप- वितरण विभागाने दिलेली बातमी. फोटोसह घ्यावी.)
93974
गोळवशी-खांबडवाडीत नवरात्रीचा उत्साह
पावस ः लांजा तालुक्यातील गोळवशी-खांबडवाडी मित्रमंडळातर्फे शारदीय नवरात्रोत्सव उत्साहात साजरा केला जात आहे. यावर्षी उत्सवाचे २८ वे वर्ष विविध सामाजिक, सांस्कृतिक, विधायक कार्यक्रमांनी चैतन्यमय वातावरणात साजरा करण्याचे मंडळाचे नियोजन आहे. यामध्ये देवीचे आगमन, दैनंदिन पूजा-आरती, भजन याचबरोबर शालेय विद्यार्थ्यांचे कार्यक्रम, विद्यार्थी गुणगौरव, मनोरंजक खेळ, समाजप्रबोधन, भजनाचे डबलबारी सामने, वेशभूषा स्पर्धा, महिलांचे कार्यक्रम, गरबा अशा विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. कार्यक्रमाला गाव, तालुका, जिल्हापातळीवरील विविध क्षेत्रातील नामवंत मंडळींनी सदिच्छा भेट देऊन मंडळाच्या विविध उपक्रमांचे कौतुक केले. मंडळाच्या उत्सवात भाविकांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
अनारीतील नवरात्रोत्सव मंडळाचे कौतुक
चिपळूण : अनारी गावातील जय हनुमान नवतरुण नवरात्रोत्सव मंडळाचे कार्य प्रेरणादायी आहे, असे गौरवोद्गार उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाचे तालुकाप्रमुख बळीराम गुजर यांनी काढले. गुजर यांनी मंडळाच्या नवरात्रोत्सवाला भेट दिली. या वेळी नवरात्रोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष दत्ताराम कदम, उपाध्यक्ष नमेश पवार, कार्याध्यक्ष दीपक पवार, खजिनदार प्रकाश पवार, सचिव शुभम पवार, सहसचिव साहिल शिबे, सहखजिनदार तुषार पवार, हनुमान समाजसेवा मंडळाचे अध्यक्ष प्रमोद पवार, उपाध्यक्ष कृष्णा जाधव, ग्रामपंचायत सदस्य संदीप पवार, पोलिसपाटील विजय जाधव आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.