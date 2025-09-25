मातांनी आरोग्य तपासणीत भाग घ्या
रत्नागिरी ः खानू प्राथमिक आरोग्यकेंद्रात आयोजित शिबिराला संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांनी भेट दिली.
मातांनी आरोग्य तपासणीत भाग घ्या
डॉ. नितीन अंबाडेकर ः संचालकांची आरोग्यसंस्थांना भेट
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २५ ः सर्व महिला व मातांना आरोग्य तपासणी मोहिमेत सहभाग घेण्यासाठी प्रोत्साहित करावे आणि आरोग्य विभागामार्फत देण्यात येत असलेल्या सर्व सेवा व योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांनी केले.
केंद्र आणि राज्यशासनाच्या सहकार्याने आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांसाठी २ ऑक्टोबरला स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार विशेष अभियान राबवले आहे. या शिबिरामार्फत महिलांसाठी आरोग्य तपासणी, उपचार, समुपदेशन सेवा मोफत पुरवल्या जात आहेत. खानू (ता. रत्नागिरी) प्राथमिक आरोग्यकेंद्रात आयोजित स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान शिबिराला संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, आरोग्यसेवा कोल्हापूर परिमंडळ उपसंचालक डॉ. दिलीप माने यांनी भेट दिली. या प्रसंगी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरुद्ध आठल्ये, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. भास्कर जगताप, जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ. संतोष यादव, सहाय्यक संचालक कुष्ठरोग डॉ. विवेकानंद बिराजदार, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. महेश्वरी सातव व प्राथमिक आरोग्यकेंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
