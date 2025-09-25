-वाचन आणि श्रृतलेखनवर भर द्यावा ः जंगम
वाचन, श्रुतलेखनवर भर द्यावा
ःसंजय जंगम ः गावतळेत शिक्षण परिषद
सकाळ वृत्तसेवा
गावतळे, ता. २५ ः जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याने वाचन, लेखनकौशल्य प्राप्त करण्यासाठी प्रकट वाचन आणि श्रुतलेखनावर भर द्यावा, असे प्रतिपादन कोळबांद्रे समूहसाधन केंद्र समन्वयक संजय जंगम यांनी केले. ते जिल्हा परिषद आदर्श शाळा गावतळे येथे आयोजित शिक्षण परिषदेत बोलत होते. गावतळे हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका भक्ती सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिषदेत मार्गदर्शक राहुल बडे यांनी खान अॅकॅडमी आणि शिक्षणप्रक्रियाविषयक सखोल मार्गदर्शन केले. प्रशासकीय मार्गदर्शनात शालेय प्रगतीसाठी विविध विषय, व्हीजन दापोली, निपुण महाराष्ट्र, जातीचे दाखले, आधार अपडेट, विविध योजनांविषयी पूर्तता करण्यासाठी सर्व शाळांना जंगम यांनी आवाहन केले. या वेळी केंद्रात नव्याने आलेल्या शिक्षकांचे स्वागत करण्यात आले. या वेळी गावतळेच्या सरपंच विधी पवार, तंटामुक्त समिती अध्यक्ष वसंत पवार, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष सोनाली पवार, उपाध्यक्ष विनोद पवार, संजय मेहता, शामराव वरेकर, महेंद्र कलमकर, मनोहर सनवारे, सत्यप्रेम घुगे आदी उपस्थित होते.
