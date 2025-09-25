-माने अभियांत्रिकीत विद्यार्थी असोसिएशन स्थापन
माने अभियांत्रिकीत विद्यार्थी असोसिएशन
जिल्ह्यातील पहिले महाविद्यालय; व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी मदत
सकाळ वृत्तसेवा
साडवली, ता. २५ ः आंबव येथील प्रबोधन शिक्षण प्रसारक संस्था संचलित राजेंद्र माने अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालयाच्या प्रशिक्षण व रोजगार (ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट) विभागांतर्गत विद्यार्थी असोसिएशन स्थापन करण्यात आली आहे. हे असोसिएशन स्थापन करणारे रत्नागिरी जिल्ह्यातील पहिले महाविद्यालय ठरले आहे. हा विभाग विद्यार्थी आणि ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट विभाग यामधील महत्त्वाचा दुवा ठरणार आहे.
महाविद्यालयात आयोजित विशेष कार्यक्रमात असोसिएशनचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच या वेळी मंथन १.० या उपक्रमांतर्गत करिअर फेस्ट, स्पीड नेटवर्किंग, पीपीटी प्रेझेंटेशनसारख्या स्पर्धा घेण्यात आल्या. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. महेश भागवत यांच्या हस्ते हे उद्घाटन पार पडले. या प्रसंगी उपप्राचार्य व ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट विभागप्रमुख डॉ. अनिरुद्ध जोशी, मेकॅनिकल व ऑटोमोबाईल विभागप्रमुख डॉ. प्रशांत क्षीरसागर तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कॉम्प्युटर सायन्स विभागप्रमुख प्रा. पूनम क्षीरसागर व्यासपीठावर उपस्थित होते. या वेळी डॉ. जोशी म्हणाले, ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट विद्यार्थी असोसिएशनमुळे विद्यार्थ्यांना त्यांचे कौशल्यविकास वाढवण्याची संधी प्राप्त होणार असून, त्यांची रोजगारक्षमता वाढवणे आणि त्यातून इंडस्ट्रीसाठी उपयुक्त मनुष्यबळ तयार करणे हा प्रामुख्याने उद्देश आहे. या माध्यमातून विद्यार्थी हे विद्यार्थ्यांसाठी कार्यक्रम राबवणार आहेत तसेच प्राचार्य डॉ. महेश भागवत म्हणाले, या असोसिएशनच्या माध्यमातून महाविद्यालयामध्ये रोजगार आणि व्यवसायासंबंधी वातावरण तयार होण्यास चालना मिळणार असून, मुलाखतीची तयारी, व्यक्तिमत्त्व विकास यासाठी विद्यार्थ्यांना मदत मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांनी यामध्ये सहभाग घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. विद्यार्थीप्रमुख म्हणून कात्यायिनी जोशी हिची निवड करण्यात आली आहे.
