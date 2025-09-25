आदर्श शिक्षक संजय करावडे यांचा सत्कार
- rat२५p१२.jpg -
P२५N९४१२०
मंडणगड : राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या हस्ते आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षक संजय करावडे यांचा सत्कार करण्यात आला.
आदर्श शिक्षक करावडे यांचा सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. २५ : रत्नागिरी जिल्हा परिषद २०२४-२५ अंतर्गत मंडणगड तालुक्यातील बामणघर शाळेचे पदवीधर शिक्षक संजय करावडे यांना त्यांच्या अष्टपैलू कार्याबद्दल ‘आदर्श शिक्षक’ पुरस्कार प्रदान केल्यानिमित्त राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. या प्रसंगी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षकसंघ, तालुका शाखा मंडणगड यांच्यावतीने सर्व शिक्षक बंधू-भगिनींनी करावडे यांना सदिच्छा भेट देत त्यांचा गौरव केला. या गौरवामुळे तालुक्यातील शिक्षकवर्गात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले असून, करावडे हे इतर शिक्षकांसाठी प्रेरणादायी ठरतील, असा विश्वास याप्रसंगी व्यक्त केला. या वेळी शिक्षकसंघाचे तालुकाध्यक्ष नीलेश देवकर, सचिन अशोक शिंदे, रत्नागिरी जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतपेढी संचालक मनेश शिंदे, महेंद्र सावंत, तालुका उपनेते सुनील पदीरकर तसेच तालुक्यातील पदाधिकारी व शिक्षकबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.