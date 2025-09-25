कॉपीराइट नोंदणी
‘इंडी क्रॉप अॅप’ला कॉपीराईटची नोंदणी प्राप्त
फिनोलेक्स अॅकॅडमी ; विद्यार्थ्यांच्या संशोधनाला यश, शेतकऱ्यांना उपयुक्त
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २५ : फिनोलेक्स अॅकॅडेमी ऑफ मॅनेजमेंट अँड टेक्नॉलॉजी या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील एमसीए विभागातील संशोधक विद्यार्थ्यांच्या टीमने विकसित केलेल्या ‘इंडी क्रॉप जीनियस : प्रिसिजन फार्मिंग विथ एआय इन्साइट’ या नावीन्यपूर्ण मोबाइल अॅप्लिकेशनला भारत सरकारच्या कॉपीराइट निबंधक कार्यालयामार्फत अधिकृत कॉपीराइट नोंदणी प्राप्त झाली आहे. हे अॅप शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे.
कोकणातील संशोधक विद्यार्थ्यांचे हे यश सर्वत्र कौतुकास्पद ठरत असून, त्यांचे अभिनंदन होत आहे. कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून घडणाऱ्या नव्या क्रांतीचे हे प्रतीक असल्याचे मानले जात आहे. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) व डाटाआधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांना शाश्वत आणि अचूक मार्गदर्शन मिळावे यासाठी या अॅपची निर्मिती करण्यात आली आहे. ''इंडी क्रॉप जीनियस'' अॅपमुळे शेतकरी पीक व्यवस्थापन, मातीची काळजी, खतांचा कार्यक्षम वापर आणि हवामानाधारित निर्णय अधिक प्रभावीपणे घेऊ शकतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. उल्लेखनीय यशाबद्दल फिनोलेक्स अॅकॅडमीच्या अध्यक्षा डॉ. अरुणा कटारा, मॅनेजिंग ट्रस्टी अमृता कटारा, प्राचार्य डॉ. कौशल प्रसाद, उपप्राचार्य डॉ. मिलिंद यादव, विभागप्रमुख प्रा. तेजस जोशी आणि अॅकॅडमीच्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी विद्यार्थी व मार्गदर्शक प्राध्यापक यांचे अभिनंदन केले आहे.
चौकट
संशोधन कार्याची दखल
संशोधन प्रकल्प तन्मय जोगळेकर, वैभव बागवे, अरमान राऊत यांनी प्रा. वामन परुळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली बनवला आहे. या यशाबद्दल बोलताना संशोधक विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, ‘ही नोंदणी आमच्या संशोधन कार्याची दखल असून, यामुळे पुढे समाज आणि शेतकरी बांधवांसाठी अधिक परिणामकारक उपाय विकसित करण्याची प्रेरणा मिळेल.’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.