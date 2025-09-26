‘अंत्योदय’ संकल्पनेवर कार्यरत राहू
विशाल परब ः सावंतवाडीत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जयंती
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २५ ः भारतीय जनसंघाचे संस्थापक आणि एकात्म मानववादाचे प्रणेते पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांची जयंती भाजप कार्यकर्त्यांनी सावंतवाडी येथे उत्साहात साजरी केली. यावेळी भाजप युवा नेते विशाल परब यांनी पंडित उपाध्याय यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. पंडितजींच्या ‘अंत्योदय’ संकल्पनेच्या आदर्शावरच भाजपचे काम पुढे नेणार असल्याचे परब यांनी यावेळी सांगितले.
सावंतवाडी शहर भाजप कार्यालयात आयोजित या कार्यक्रमात पंडित उपाध्याय यांच्या योगदानाला उजाळा देण्यात आला. परब म्हणाले की, ‘‘पंडितजींनी पक्ष संघटनेत रुजवलेला सामाजिक सेवाभाव आणि कर्तव्यनिष्ठा आजही आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांसाठी प्रेरणादायी आहे. त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालत, भाजप नेहमीच गरीब आणि गरजू लोकांसाठी विविध सेवा कार्यक्रमांद्वारे काम करत राहील.
यावेळी भाजपचे सावंतवाडी शहर मंडळ अध्यक्ष सुधीर आडिवरेकर, मंडळ सरचिटणीस दिलीप भालेकर, मनोज नाईक, अमित परब, मंडळ शहर चिटणीस संजू शिरोडकर, अमेय पैई, साईनाथ जामदार, सॅबिस्टन फर्नांडिस, कुणाल सावंत, नागेश जगताप, आणि धीरेंद्र म्हापसेकर आदी उपस्थित होते. सर्वांनी पंडित उपाध्याय यांच्या ‘अंत्योदय’ अर्थात, समाजातील शेवटच्या व्यक्तीचाही विकास करण्याच्या संकल्पनेवर काम करण्याची शपथ घेतली.
