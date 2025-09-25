सामाजिक सेवेचा वसा जपणाऱ्या सौ. निकिता कांबळे
-rat२५p५.jpg-
२५N९४०९२
निकिता कांबळे
---------
सामाजिक सेवेचा वसा जपणाऱ्या निकिता कांबळे
भाकर संस्थेत कार्यरत; रुग्णांच्या समुपदेशनासह नातेवाइकांना मदतीचा हात
नरेश पांचाळ ः सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २५ ः बालवाडी, माता बालसंगोपन, पाणलोट प्रकल्प, आधुनिक शेती, पोलिस महिला समुपदेशन, बालकामगार, वेठबिगारी, रुग्णसेवा अशा विविध सामाजिक प्रकल्पातून खेडशी नाका येथील निकिता कांबळे यांनी सामाजिक कार्याची छाप उमटवली आहे. सध्या भाकर संस्थेतील महात्मा फुले समाजसेवा मंडळाच्या बालविवाह, बालमुक्त भारत अभियान प्रकल्पामध्ये तालुका समन्वयक म्हणून काम करत आहेत. या आधी जिल्हा रुग्णालयातील स्थानिक संस्थेच्या रुग्ण मदतकेंद्रात समन्वयक भार संभाळत असताना त्यांनी १५० ते २०० रुग्णांच्या नातेवाइकांना शासकीय लाभ मिळवून दिला आहे.
कांबळे यांची भारतीय कष्टकरी रयतसेवा (भाकर) संस्थेतून १९९८ पासून सुरुवात झाली. भाकर संस्थेच्या स्व. अरूणाताई यांच्यासोबत काम करत असताना त्यांनी लांजा तालुक्यातील ४० बालवाड्यांचे सुपरवायझर म्हणून काम पाहिले. त्यानंतर भाकर इंडोजर्मन प्रकल्पात राजापूर तालुक्यात काम केले. माता बालसंगोपन प्रकल्प तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात पाणलोट प्रकल्पात काम केले आहे. आधुनिक शेतीप्रकल्प लांजा तालुक्यात राबवला. डीआरडीए प्रकल्पात मंडणगड तालुक्यातील बचतगटांना मार्गदर्शन केले. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पात समुपदेशक म्हणून काम पाहिले. महिला समुपदेशन केंद्र, रत्नागिरी, खेड तालुक्यातील १८ ग्रामपंचायतीमध्ये पाणलोट विकास प्रकल्पात काम केले. कांबळे यांनी बालकामगार, वेठबिगाराबाबतीत जनजागृती केली. रत्नागिरी, लांजा, राजापूर तालुक्यात महिला व बालविकास समितीचा सर्व्हे केला. भाकर संस्थेच्या माध्यमातून गुजरात येथे झालेल्या भूकंपात भूकंपग्रस्ता़साठी मदत केली.
२०२०ला संपर्क युनिक फाउंडेशन एनजीओ रत्नागिरी या संस्थेत समुपदेशक म्हणून त्यांनी कामाला सुरुवात केली. जिल्हा शासकीय रुग्णालयात रुग्ण मदतकेंद्रात को-ऑर्डिनेटर म्हणून काम केले आहे. जिल्हा रुग्णालयात दररोज सुमारे दीडशे ते दोनशे रुग्ण व त्यांच्या नातेवाइकांना त्यांनी शासनाच्या या योजनेतून दिव्यांग, महिला, बालरुग्णांना सहकार्य करून शासकीय लाभ मिळवून देण्यात मदत केली आहे. अडचणीत सापडलेल्या रुग्णांना रक्त हवे असल्यास ते मिळवून देण्याचे मोलाचे काम त्यांनी केले आहे. कांबळे यांना विविध सामाजिक कार्याचे सात पुरस्कार मिळाले आहेत. त्यांच्या सामाजिक कामाची दखल घेत भाकर संस्थेचा स्व.अरूणाताई पाटील यांच्या नावाचा समाजसेविका अरुणा हा पुरस्कार मिळाला आहे.
कोट
लहानपणापासून सामाजिक कार्याची आवड होती. जसजशा जबाबदाऱ्या येत गेल्या त्यातून वेळ काढून सामाजिक काम करत राहिले आणि त्याचे फलित म्हणून भाकर संस्थेच्या स्व. अरुणा पाटील यांच्या नावाचा अरुणा पुरस्कार मिळाला. आजही या संस्थेत तालुका समन्वयक म्हणून काम करत आहे. अजूनही काम करण्याची जिद्द आहे.
- निकिता कांबळे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.