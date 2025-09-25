व्हॉलीबॉल स्पर्धेत यश
व्हॉलीबॉल स्पर्धेत
तळे हायस्कूलचे यश
खेड : आंबडस येथील न्यू इंग्लिश स्कूलमध्ये आयोजित १४ वर्षे मुलींच्या गटातील व्हॉलीबॉल स्पर्धेत तळे विद्यालयाने विजेतेपद पटकावले. हा संघ जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी पात्र ठरला आहे. तळे विद्यालयाच्या संघाला शिक्षक महेश राणे यांनी मार्गदर्शन केले. यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करताना जनता प्रगती शिक्षणसंस्था तसेच विद्यालयातील मुख्याध्यापक पोपटराव जगताप, ज्येष्ठ शिक्षक प्रवीण खरात, प्रशांत पंदेरे, लक्ष्मण तांबडे, नंदिता वारणकर, प्रांजल बैकर, लिपिक प्रवीण मोरे, शिपाई अंकुश जाधव यांच्यासह मोठ्या संख्येने विद्यार्थी उपस्थित होते.
‘रामू झाला स्मार्ट’
नाटिका प्रथम
खेड : खेड तालुकास्तरीय विज्ञान नाट्यस्पर्धेत श्रीमान चंदुलाल शेट हायस्कूलने सादर केलेली ‘रामू झाला स्मार्ट शेतकरी’ ही नाटिका प्रथम क्रमांकाने गौरवण्यात आली. या नाटिकेत शाल्मली तांबडे, प्रणव बेलोसे, गार्गी मोरे, कार्तिकी भांबड, वेदांत माळी, रोहित आंबुर्ले, सृष्टी सावरटकर, अंतरा सुसविरकर यांनी उत्कृष्ट अभिनय सादर करत प्रेक्षकांची मने जिंकली. टेक्नोसेवी म्हणून अश्विनी शिंदे, परम शिंदे, वेदांत पदुमले व स्वराज शिंदे यांनी योगदान दिले. नाटिकेचे लेखन व दिग्दर्शन अनघा तोडकरी यांनी केले असून, सहदिग्दर्शनाची जबाबदारी हेमा आंबुर्ले व मुग्धा बेलोसे यांनी निभावली. स्पर्धेत शाल्मली तांबडे हिला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री म्हणून गौरवण्यात आले.
खेडजाई-रेडजाई मंदिर
परिसर केला स्वच्छ
खेड : केंद्र सरकारच्या स्वच्छता ही सेवा अभियानांतर्गत येथील नगरपालिकेने मुख्याधिकारी महादेव रोडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वच्छोत्सव मोहिमेचा प्रारंभ करत खेडजाई-रेडजाई मंदिर परिसरात स्वच्छतामोहीम राबवण्यात आली. मोहिमेंतर्गत नगरपालिका हद्दीतील मोक्याच्या परिसरासह गजबजणारी ठिकाणे स्वच्छता कर्मचाऱ्यांमार्फत स्वच्छ करण्यात येणार आहेत. मोहिमेंतर्गत संपूर्ण शहर चकाचक करून नागरिकांचे आरोग्यमान सुदृढ ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
