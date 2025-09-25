हत्तीमुक्त दोडामार्गसाठी आंदोलन उभारणार
दोडामार्गः येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना स्वराज्य सरपंच सेवासंघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण गवस. (छायाचित्र ः संदेश देसाई)
स्वराज्य सरपंच संघटनाः पकड मोहीमेसाठी आग्रह
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. २५ः तालुक्यात सध्या हत्ती प्रश्न जटिल होत चालला आहे. हत्तींकडून नुकसानीचे सत्र मोठ्या प्रमाणावर सुरू असतानाच काही महिन्यांपूर्वी मोर्ले येथील एकाच बळीही हत्तीने घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने हत्ती पकड मोहिमेत उत्सुकता दाखवत दोडामार्ग तालुका हत्ती मुक्त करावा; अन्यथा सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामस्थ, शेतकरी यांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन वनविभाग व महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात छेडले जाईल, असा इशारा स्वराज्य सरपंच सेवासंघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण गवस यांनी दिला आहे.
श्री. गवस यांनी काल (ता.२४) येथे पत्रकार परिषद घेत इशारा दिला. ते म्हणाले, ‘‘मोर्ले येथे हत्तीने एका शेतकऱ्याचा बळी घेतल्यानंतर परिसरातील गावातील ग्रामस्थांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. त्यावेळी वनविभागाकडून ३० जूनपर्यंत ओंकार नामक हत्तीला पकडण्यात यावे, असा आदेश काढला होता. मात्र, दिलेली डेडलाईन संपली पण पकड मोहीम राबविण्यात आलेली नाही. आता डिसेंबर अखेरपर्यंत हत्ती पकड मोहीम राबविली जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पकड मोहीम राबवावी हीच आमच्या शेतकऱ्यांची प्राधान्याने मागणी आहे.’’
ते पुढे म्हणाले, ‘‘आमदार दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले आहे की, लवकरच हत्ती पकड मोहीम दोडामार्ग तालुक्यात राबविली जाणार असून त्यांना गुजरात जामनगर येथील वनतारा येथे पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे हत्ती पकड मोहीमवरून काही लोकांनी जे राजकारण सुरू केले आहे ते त्यांनी तत्काळ थांबवावे. हत्ती कुठे न्यावा हा राज्य शासनाचा प्रश्न आहे आमचा नाही. आम्हाला फक्त हत्तीपासून मुक्तता हवी. त्यामुळे सर्वपक्षीय पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी येथील शेतकरी कसा सुखी व सदन होईल याकडे लक्ष देऊन ही मोहीम यशस्वी होण्यासाठी सहकार्य करावे.’’
चौकट
...अन्यथा तीव्र आंदोलन उभारु
महाराष्ट्र सरकारने हत्ती प्रश्न गांभीर्याने घेऊन हत्ती पकड मोहीम राबवावी. पकड मोहीम ही कागदावरच राहता नये; अन्यथा येणाऱ्या काळात सर्वांना सोबत घेऊन तीव्र आंदोलन छेडणार असल्याचेही श्री. गवस यांनी सांगितले.
