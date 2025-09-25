निःस्वार्थ सेवाभावातून नीतीमूल्ये जपा
swt2514.jpg
94203
आचराः अष्टपैलू समाजसेवक पुरस्कार संदीप परब यांना प्रदान करताना श्रीकांत सांबारी, दौलत राणे, अभिजित जोशी आदी.
निःस्वार्थ सेवाभावातून नीतीमूल्ये जपा
संदीप परबः आचऱ्यात ‘अष्टपैलू समाजसेवक’ पुरस्काराने गौरव
सकाळ वृत्तसेवा
आचरा, ता. २५ ः आजी-आजोबांना तुमच्या आई-वडिलांनी सांभाळले. त्यांनी संस्कार दिले म्हणून तुमचे जीवन सुकर आहे.
पैसा हे माध्यम आहे, तर जीवन हे मूल्य आहे. पैशामागे धावताना आपल्या आई-वडील, आजी-आजोबांचा मान राखत नीतीमूल्ये जपा, असे आवाहन पणदूर येथील संविता आश्रमचे संदीप परब यांनी आचरा येथे केले.
वैभवशाली श्री देव रामेश्वर पतसंस्था आचरा यांच्यातर्फे देण्यात येणारा तिसरा श्रीकांत सांबारी अष्टपैलू समाजसेवक पुरस्कार श्री. परब यांना देऊन गौरविण्यात आले. पणदूर येथील ''संविता आश्रम'' तसेच मुंबई, पालघर, गोवा येथील अनेक आश्रमांतून गोरगरिबांची सेवासुश्रुषा व आधार देण्याच्या कार्यासाठी समाजसेवक परब यांना हा पुरस्कार जाहीर झाला होता. त्याचे वितरण वैभवशाली श्री देव रामेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत करण्यात आले.
संस्थेचे चेअरमन मंदार सांबारी यांच्या हस्ते अष्टपैलू समाजसेवक पुरस्कार देऊन परब यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला. यावेळी चेअरमन सांबारी, पतसंस्थेचे सर्व संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत राणे, अभिजित जोशी उपस्थित होते.
वैभवशाली पतसंस्थेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा मांगल्य मंगल कार्यालय येथे झाली. यावेळी पतसंस्थेतर्फे शालांत व उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षेत प्रथम तीन क्रमांक विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.