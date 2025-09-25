''पिंगुळी रवळनाथ'' भजन मंडळ प्रथम
‘पिंगुळी रवळनाथ’ भजन मंडळ प्रथम
सावंतवाडीतील स्पर्धा ः कलंबिस्त स्वामी समर्थ द्वितीय, नेरुर तृतीय
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २५ ः शहरातील बाजारपेठ नवरात्रोत्सव मित्रमंडळाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय निमंत्रित भजन स्पर्धेत पिंगुळीच्या श्री देव रवळनाथ प्रासादिक भजन मंडळ (बुवा रुपेश यमकर) यांनी प्रथम क्रमांक पटकाविला. कलंबिस्तच्या श्री स्वामी समर्थ भजन मंडळाने (संतोष धर्णे) द्वितीय, नेरुर येथील श्री मोरेश्वर मंडळाने (भार्गव गावडे) तृतीय क्रमांक पटकाविला.
स्पर्धेचा उर्वरित निकाल असा ः उत्तेजनार्थ श्री देव रवळनाथ भजन मंडळ घोडगे (हर्षद ढवळ), उत्कृष्ट गायक-रुपेश यमकर, पखवाज-विशाल कोंडुरकर, उत्कृष्ट तबला अमन सातार्डेकर (सर्व रवळनाथ प्रासादिक भजन मंडळ पिंगुळी), उत्कृष्ट हार्मोनिअम प्रसाद आमडोसकर (श्री देव महापुरुष भजन मंडळ पिंगुळी), उत्कृष्ट कोरस-विठ्ठल-रखुमाई भजन मंडळ (आंदुर्ले), झांजवादक-ऐश्वर्या चव्हाण (श्री रामकृष्ण हरी महिला सेवा संघ तेंडोली).
स्पर्धेच्या पारितोषिक वितरण प्रसंगी परीक्षक योगेश प्रभू, आनंद मोर्ये, मंडळाचे दीपक केसरकर, मंगेश उर्फ बाबू इन्सुलकर, शैलेश मेस्त्री, अर्चित पोकळे, दिलीप राऊळ, उमेश माने, संतोष मुंज, श्रीपाद चोडणकर, वैभव म्हापसेकर, शैलेश गौंडळकर, इनास माडतीस, आनंद आयरे, नंदू गावकर, मयुर सुभेदार, विशाल वाडकर, अमित वेतुरकर, मुन्ना नेमळेकर, राजू मोरे, प्रसाद वागळे, ऋषिकेश भांबुरे आदी उपस्थित होते.
यावेळी प्रथम तीन क्रमांकांना अनुक्रमे ९०००, ७००० व ५००० रुपये, उत्तेजनार्थ ३५०० रुपये व उकृष्ट गायक, पखवाज वादक, तबला वादक, हार्मोनिअम वादक, कोरस आणि झांज वादक यांना रोख रकमेसह चषक देऊन मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. स्पर्धेसाठी चषक मनोज सावंत, अमोल मुंज, संतोष मुंज, अतुल पेंढारकर यांनी पुरस्कृत केले होते. स्पर्धेसाठी जिल्ह्यातील निवडक १० भजन संघांना निमंत्रित करण्यात आले होते. या स्पर्धेला भजन रसिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
