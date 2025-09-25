नवरंग
नवरंग---------फोटो
- rat25p4.jpg-
P25N94091
रत्नागिरी ः येथील जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी कार्यालयातील महिला.
- rat25p8.jpg-
25N94095
चिपळूण ः शिरगाव येथील महिला.
- rat25p9.jpg-
25N94096
गुहागर ः पंचायत समितीमधील कर्मचारी.
- rat25p10.jpg-
25N94087
सावर्डे : कुंभारखाणी बुद्रुक (ता. संगमेश्वर) येथील माध्यमिक विद्यामंदिरच्या महिला कर्मचारी.
- rat25p16.jpg-
P25N94130
रत्नागिरी- सीए दीपाली पाध्ये.
- rat25p17.jpg-
P25N94135
चिपळूण ः सती येथील सह्याद्री शिक्षणसंस्थेच्या प्राथमिक विद्यालयातील शिक्षिका.
- rat25p19.jpg-
25N94137
रत्नागिरी ः कोकण रेल्वे विभागीय कार्यालयातील महिला अधिकारी व कर्मचारी.
- rat25p20.jpg -
25N94138
खेर्डी ः येथील नवदुर्गा ग्रुपच्या महिला.
- rat25p21.jpg-
25N94139
चिपळूण ः सती चिंचघरी येथील न्यू इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेजमधील शिक्षिका.
-rat25p26.jpg-
25N94169
चिपळूण ः कान्हे ग्रामपंचायत पदाधिकारी, कर्मचारी आणि महिला ग्रामस्थ.
-rat25p28.jpg-
P25N94175
रत्नागिरी ः इनरव्हील क्लब ऑफ रत्नागिरी, मिडटाऊन ग्रुपच्या महिला.
-rat25p29.jpg-
P25N94176
रत्नागिरी ः बॅंक ऑफ इंडिया झोनल ऑफिस रत्नागिरी अधिकारी व कर्मचारीवर्ग.
-rat25p31.jpg-
25N94178
रत्नागिरी ः बॅंक ऑफ इंडियामधील महिला कर्मचारी.
-rat25p32.jpg-
25N94182
रत्नागिरी ः यशसिद्धी कोचिंग क्लासेस रत्नागिरीमधील शिक्षिका.
-rat25p34.jpg-
25N94181
पावस ः गणेशगुळे फडकेवाडी येथील अन्वी जोशी.
-------
