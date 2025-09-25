-नवरात्रोत्सवामुळे फुलबाजाराला झळाळी
खेर्डी : नवरात्र उत्सवानिमित्त विविध प्रकारच्या फुलांच्या हाराला मागणी वाढली आहे.
हजारोंची उलाढाल ; मागणीबरोबरच दरही वाढले
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २५ ः घटस्थापनेने नवरात्रोत्सवाला प्रारंभ झाला. घरगुती घटस्थापनेसह सार्वजनिक नवरात्र मंडळांकडून आगमन सोहळ्यांसाठी फुलांना मागणी वाढली असल्याने फूल बाजार तेजीत होता. फुलांच्या खरेदी-विक्रीतून हजारोंची उलाढाल झाल्याने फुलबाजाराला झळाळी मिळाल्याचे चित्र चिपळूण शहरात पाहायला मिळत आहे.
दुर्गादेवीच्या आगमन सोहळ्यासाठी मंडळांनी टेम्पो, ट्रॅक्टर ट्रॉलीला आकर्षक फुलांची सजावट केली होती तसेच मंडपांमध्येही मंचकासह आरासासाठी फुलांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्याने फुलांना मागणी वाढल्याने फुलबाजार तेजीत आहे. ग्रामदेवतांची घरोघरी पूजा व घटस्थापनेसाठीदेखील फुलांची मोठ्या प्रमाणात खरेदी झाली. फुलांचे रेडिमेड हारदेखील मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करण्यात आले. नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर चिपळूण शहरात झेंडू, पांढरी व पिवळी शेवंती, अॅस्टर, जरांडा, गुलाबाची फुले व पाकळ्या, निशिगंध आदी फुलांची मोठ्या प्रमाणात आवक झाली आहे. एरवी शंभर किलो फुलांची मागणी करणाऱ्या फूलविक्रेत्यांनी चारशे ते पाचशे किलो फुले मागवली आहेत. मागणी वाढल्याने दरही वाढले आहेत. नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर फूल बाजारात मोठी उलाढाल होत आहे.
चौकट
पुणे, कोल्हापूर, पंढरपूर, कर्नाटकातून आयात
बहुतांश फुले ही पुणे, कोल्हापूर, पंढरपूर शहरासह कर्नाटक राज्यातून मागवण्यात आली आहेत. पावसाचा फटका बसल्याने उत्पादन मर्यादित असले तरी मागणी वाढल्याने झेंडू १५० ते २०० रुपये किलो, शेवंती ३०० ते ४००, अॅस्टर ३०० ते ४००, साधा गुलाब २०० ते ३०० रुपये, डच गुलाब ४०० ते ५०० रुपये तर निशिगंध ६०० ते ७०० किलो दराने किरकोळ विक्री करण्यात येत आहे.
