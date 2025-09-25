नवरात्र फोटो
swt2525.jpg
94299
कुडाळः येथील सावंत भोसले घराण्याच्या स्नुषा.
swt2526.jpg
94300
दोडामार्ग ः जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा सोनवडे तर्फ हवेली येथील शाळा व्यवस्थापन समिती उपाध्यक्ष, अंगणवाडी मदतनीस व शिक्षिका.
swt2527.jpg
94301
कणकवलीः येथील स्मिता विपुल कुलकर्णी.
swt2528.jpg
94302
दोडामार्ग ः अंगणवाडी मोरगांव शाळा नंबर १ चे चिमुकले व शिक्षिका.
swt2529.jpg
94303
कुडाळ ः येथील रमा-युक्ता बहिणी
swt2530.jpg
94304
कुडाळ ः आवळेगाव पूर्व शाळेच्या शिक्षिका व पालक.
swt2531.jpg
94305
आडाळी ः जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा आडाळी नंबर एक येथील शिक्षिका.
swt2532.jpg
94306
बांदा ः येथील जिल्हा परिषद केंद्रातील महिला शिक्षिका.
swt2533.jpg
94307
कुडाळ ः येथील सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक येथील शाखाप्रमुख व सहकारी.
swt2534.jpg
94308
पेंडूर ः सोनारवाडी येथील अंगणवाडी ताई व शिक्षिका.
swt2535.jpg
94309
ओरोस ः सिधुदुर्गनगरी येथील कलेक्टर कॉलनीमधील हिरकणी ग्रुप.
