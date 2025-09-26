गोळवणमध्ये आर्थिक साक्षरता जागृती
रिझर्व्ह बॅँकेचा उपक्रम : बचत, गुंतवणुकीबाबत ग्रामस्थांना मार्गदर्शन
मालवण, ता. २५ : ग्रामीण भागातील नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या साक्षर करण्याच्या उदात्त हेतूने धान फाउंडेशन यांच्या माध्यमातून व भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अर्थसाहाय्याने गोळवण येथे आयोजित केलेल्या आर्थिक साक्षरता जनजागृती उपक्रमास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
या कार्यक्रमास गोळवणचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेविका, ग्रामपंचायत सदस्य तसेच प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थी, शिक्षक आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कार्यक्रमासाठी आरबीआयतर्फे श्री. अरुण, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक ऋषिकेश गावडे, बँक ऑफ महाराष्ट्र पाट परुळे शाखा व्यवस्थापक पोईपकर, आर्थिक साक्षरता केंद्र मालवणच्या केंद्र व्यवस्थापक दर्शना चौकेकर तसेच असोसिएट श्रीमती पराडकर आणि श्रीमती तळगावकर आदी उपस्थित होते.
कार्यक्रमास प्रमुख मार्गदर्शिका दर्शना चौकेकर यांनी आर्थिक नियोजन, बचत, गुंतवणूक, विमा, पेन्शन आणि कर्ज यांसारख्या दैनंदिन जीवनातील महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल माहिती दिली. त्यांनी सोप्या भाषेत या संकल्पना समजावून सांगत योग्य आर्थिक सवयींचे महत्त्व स्पष्ट केले.
ऋषिकेश गावडे यांनी विशेषतः शेतकरी वर्गासाठी अत्यंत आवश्यक असणाऱ्या किसान क्रेडिट कार्ड योजनेबद्दल विस्तृत मार्गदर्शन केले. या योजनेचा शेतकऱ्यांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. कार्यक्रमात उपस्थित ग्रामस्थांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांवर मान्यवरांनी सविस्तर चर्चा करून शंकांचे निरसन केले.
