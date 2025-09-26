संकेत शिर्के यांना क्लेफ म्युझिक पुरस्कार
- rat२६p१०.jpg-
२५N९४४२१
युवा संगीतकार संकेत शिर्के.
संकेत शिर्के यांच्या भक्तीगीताला
‘क्लेफ म्युझिक पुरस्कार’
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. २६ ः तालुक्यातील म्हाप्रळ येथील युवा संगीतकार संकेत शिर्के यांनी संगीतक्षेत्रात उत्तम कामगिरी केल्याबद्दल ‘क्लेफ म्युझिक अॅवॉर्ड्स’ या कार्यक्रमात सर्वोत्कृष्ट भक्तिगीत संगीत दिग्दर्शक पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. शिर्के यांच्या ‘विघ्नहर्ता तू मोरया’ या भक्तिगीतासाठी रेडिओ अँड म्युझिक कंपनी व विविध नामांकित भागीदार संस्थांच्यावतीने हा पुरस्कार दिला गेला आहे.
मुंबईतील गोरेगावमधील वेस्टिन गार्डनमधील कार्यक्रमात पुरस्कार वितरण झाले. भारतीय संगीतक्षेत्रातील स्वतंत्र, विश्वासार्ह आणि प्रतिष्ठित समजल्या जाणाऱ्या ‘क्लेफ म्युझिक अॅवॉर्ड्स’ मंचातर्फे पुरस्कार वितरणाचे यंदाचे पाचवे वर्ष आहे. शिर्के यांच्या संगीतप्रवासाची सुरुवात जवाहर नवोदय विद्यालयात झाली. त्यांना मुकेश मंजेरवे यांचे मार्गदर्शन लाभले. त्यांच्या मेहनतीने आणि संगीताबद्दलच्या आवडीतून त्यांनी अनेक उल्लेखनीय गीते संगीतबद्ध केली. यापूर्वी त्यांनी आदर्श शिंदे यांच्या आवाजातील ‘माझ्या विठ्ठला’, मयूर सुकले यांच्या आवाजातील जीव झाला बाजिंद, मन नाचरे अशी अनेक लोकप्रिय गीते संगीतबद्ध केली आहेत.
