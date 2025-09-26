टिळक आळी मंडळ जिल्हास्तरावर प्रथम
टिळक आळी मंडळ जिल्हास्तरावर प्रथम
सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा ; पालघरवाडी मंडळ द्वितीय
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २६ : पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी मुंबई यांच्यामार्फत घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धेत रत्नागिरीतील मारुती गणपती पिंपळपार देवस्थान टिळक आळी गणेशोत्सव मंडळाला जिल्हास्तरावर प्रथम क्रमांक मिळाला आहे.
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्यविभागाने स्पर्धेचा निकाल जाहीर केला. या स्पर्धेत मंडणगड तालुक्यातील पालघरवाडी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ द्वितीय तर राजापूर तालुक्यातील जैतापूरचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाला तृतीय क्रमांक मिळाला आहे. तालुकास्तरावर गुहागर तालुक्यातील श्री निळकंठेश्वर नवरात्री उत्सव मंडळ, लांजा तालुक्यातील श्री सत्यनारायण उत्साही मंडळ, संगमेश्वर तालुक्यातील युवा गणेश मित्रमंडळ निवेबुद्रुक व खेड तालुक्यातील शिवनेरी नगर मित्रमंडळ या मंडळांना विजेतेपद मिळाले आहे. जिल्हास्तरीय प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांकाच्या विजेत्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना अनुक्रमे ५० हजार, ४० हजार व ३० हजार रुपये तर तालुकास्तरीय विजेत्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये रकमेचे पारितोषिक व प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात येणार आहे.
