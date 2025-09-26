महिलांनी कायदेशीर हक्काबाबत जागरुक व्हावे
- rat२६p११.jpg-
२५N९४४२७
चिपळूण ः येथील तालुका विधी सेवा समितीतर्फे कायद्यांची ओळख पुस्तकाचे प्रकाशन करताना जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अनिता नेवसे व मान्यवर.
----
महिलांनी कायदेशीर हक्काबाबत जागरूक व्हावे
डॉ. अनिता नेवसे ः आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे गुन्ह्यात वाढ, चिपळुणातील शिबिरात मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २६ ः महिलांनी कायदेशीर हक्काबाबत जागरूक व्हावे. जोवर समाजातील सर्व स्तरावरील महिला कायदेविषयक जागरूक होणार नाहीत तोवर विविध संरक्षण यंत्रणांना महिलांना सहजरित्या मदत करणे शक्य होणार नाही. त्यासाठी महिलांनी आपल्या हक्कांबद्दल जागरूक राहणे ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन चिपळूण येथील जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अनिता नेवसे यांनी खेर्डी येथील कार्यक्रमात केले.
तालुका विधी सेवा समिती, वकील संघ चिपळूण व गुरूकुल कॉलेज खेर्डी यांच्या संयुक्त विद्यमाने घेण्यात आलेल्या शिबिरात जिल्हा न्यायाधीश डॉ. नेवसे बोलत होत्या. या वेळी त्यांनी घटनेने दिलेले अधिकार व महिलांविषयी असलेल्या विविध कायद्यांच्या तरतुदींबाबत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले. सध्याच्या जीवनशैलीतील बदल, दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या महिलांच्या जटील समस्या व त्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी अस्तित्वात आलेले प्रगल्भ कायदे, महिलांविषयक शासनाच्या विविध योजना, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या विविध न्यायनिवाड्यातील महिलांबाबतचे संरक्षण आदेश व मार्गदर्शक तत्त्व याबाबत सखोल माहिती दिली. सध्या आधुनिक आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात अन्न, वस्त्र, निवारा या मुलभूत गरजांमध्ये आता मोबाईल, संगणक इत्यादी अंतर्भूत आहेत. त्याचा परिणाम म्हणजे महिलांविरूद्ध विविध प्रकारच्या लैंगिक गुन्ह्यात वाढ होत आहे. यावरून त्यांनी खेद व्यक्त केला. विविध कायद्यांबाबत माहिती देताना महिलांच्या सुरक्षितता आणि गोपनीयतेबाबत विशेष जागरूकता व कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध,मनाई व निवारण) कायद्यांच्या महत्वपूर्ण तरतुदी सोप्या भाषेत समजावून सांगितल्या. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन विद्यार्थी प्रतिनिधी स्नेहा शिंदे हिने केले. या वेळी गुरूकुल कॉलेजचे विद्यार्थी, प्राचार्य, प्राध्यापक व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
चौकट
पोक्सोविषयी दिली माहिती
चिपळूण वकीलसंघाचे अध्यक्ष अॅड. नितीन सावंत यांनी पोक्सो कायद्याच्या विविध तरतुदी, शिक्षेचे स्वरूप, विद्यार्थ्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर करताना घ्यावयाची काळजी याबाबत महत्वपूर्ण माहिती दिली. या प्रसंगी तालुका विधी सेवा समितीतर्फे ''कायद्यांची ओळख'' या पुस्तिकेचे वाटप केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.