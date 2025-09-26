दोडामार्ग रुग्णालयाचे काम कासवगतीने
दोडामार्ग रुग्णालयाचे काम कासवगतीने
प्रवीण गवस ः दोन महिन्यांत पूर्ण करा अन्यथा ‘जनआक्रोश’
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. २६ ः तालुक्याचा आरोग्य विभागच व्हेंटिलेटरवर असताना व प्रामुख्याने येथील जनतेची मागणी असताना दोडामार्गचे उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीचे काम हे कासवगतीने सुरू आहे. येणाऱ्या दोन महिन्यांत या उपजिल्हा रुग्णालयाचे काम पूर्ण करून जनतेला आरोग्य सेवा द्यावी; अन्यथा रुग्णालयाबाहेर जनआक्रोश आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी स्वराज्य सरपंच सेवासंघाचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण गवस यांनी दिला आहे.
श्री. गवस म्हणाले, ‘‘दोडामार्ग येथील ५० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीचे काम हे २८ डिसेंबर २०२२ ला काम सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. आणि हे उपजिल्हा रुग्णालयाचे काम पुढील २४ महिन्यांत अर्थात दोन वर्षांत पूर्ण करावे, असे आदेशात म्हटले आहे. मात्र, आता तीन वर्षे पूर्ण होत आलीत तरीही काम अर्धवट आहे. कामासाठी नेमलेला ठेकेदार हा जाणून बुजून कामाकडे दुर्लक्ष करत आहे.’’ कार्यारंभ आदेश केव्हा दिले आहेत, याबाबतचे लेखी पुरावेही यावेळी गवस यांनी पत्रकारांशी बोलताना दाखविले आहेत.
ते म्हणाले, ‘‘उपजिल्हा रुग्णालयाच्या मुख्य इमारतीकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष नाही. त्यांनी आपल्या कार्यालयाची अर्थात सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयाची इमारत वेळेत पूर्ण करून घेतली मात्र जनतेच्या जिव्हाळ्याचा दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेली उपजिल्हा रुग्णालयाची इमारतीकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. त्याशिवाय काम चालू करण्यापूर्वी कामाची संपूर्ण माहिती, कामाचे नाव, कामाचा थोडक्यात वाव, कार्यारंभ आदेश दिनांक, कामाची मुदत आदी विषयक फलक लावणे ही बंधनकारक आहे. मात्र, तसे ठेकेदाराने केले नाही आणि बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तसे करूनही घेता आले नाही आहे. त्यामुळे येथील सर्वसामान्य जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचे काम बांधकाम विभाग करत आहे.’’
‘बांधकाम’ने तत्काळ लक्ष घालावे
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी तत्काळ लक्ष घालून या इमारतीचे काम पूर्ण करून घ्यावे व येथील जनतेला लवकर सुविधा द्याव्यात, अशी मागणी श्री. गवस यांनी केली आहे. शिवाय येणाऱ्या दोन महिन्यात काम पूर्ण न केल्यास तीव्र जनआक्रोश आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी श्री. गवस यांनी दिला आहे.
