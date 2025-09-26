पिकुळे-देऊळवाडी रस्त्याला भगदाड, अपघाताचा धोका
94457
पिकुळे-देऊळवाडी रस्त्याला
भगदाड, अपघाताचा धोका
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. २६ ः पिकुळे-देऊळवाडी येथे असलेल्या मोरीजवळ मुख्य रस्त्याला एक मोठे भगदाड पडले आहे. परिणामी अपघाताची समस्या बळावली आहे. संबंधित विभागाने यावर तातडीने उपाय योजना करण्याची मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे.
पिकुळे-देऊळवाडी येथील मुख्य रस्त्यावर एक मोरी आहे. या मोरीजवळ रस्त्याला एक मोठे भगदाड पडले आहे. भगदाडामुळे मोठा गोलाकार खड्डा तयार झाला असून, रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्या वाहनचालकांना तो लांबून दिसत नसल्याने ते थेट त्या खड्ड्यात अडकण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी, अपुरी प्रकाशव्यवस्था आणि कोणताही सूचना फलक नसल्यामुळे या ठिकाणी अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. रस्त्यावरून शाळकरी विद्यार्थी, वयोवृद्ध नागरिक, महिला आणि दुचाकीस्वार मोठ्या प्रमाणावर प्रवास करत असतात. कोणताही अनर्थ घडण्यापूर्वी संबंधित विभागाने हा खड्डा तातडीने बुजवावा, अशी मागणी केली जात आहे; अन्यथा येत्या काही दिवसांत तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.