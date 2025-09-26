चिपळुणात २८ रोजी अजित कडकडे
नवरात्रोत्सवानिमित्त चिपळुणात
उद्या अजित कडकडेंचा कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २६ ः गेली २५ वर्षे कार्यरत असलेल्या भैरी भवानी नवरात्रोत्सव मंडळातर्फे शहरातील इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रासमोरील पटांगणात नवरात्रोत्सवानिमित्त श्री देवीची मूर्ती प्रतिष्ठापना केली आहे. या निमित्ताने सुप्रसिद्ध गायक अजित कडकडे यांचा गायनाचा कार्यक्रम उद्या (ता. २८) रात्री ८.३० वाजता होणार आहे.
दरवर्षीप्रमाणे नवरात्रोत्सवानिमित्त मंडळातर्फे विविध कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. शनिवारी (ता. २७) सायंकाळी ७ वाजता मंगळागौरी, रात्री ९ वाजता महाआरती होणार आहे. त्यानंतर रविवारी (ता. २८) संपूर्ण कार्यक्रमाचे आकर्षण ठरणाऱ्या प्रसिद्ध गायक अजित कडकडे यांचा गायनाचा कार्यक्रम रात्री ८.३० वाजता मंडपातच होणार आहे. त्यानंतर सोमवारी (ता. २९) सायंकाळी ४ वाजता अथर्वशीर्ष पठण, रात्री ९ वाजता महाआरती, ३० रोजी सायंकाळी ७.३० वाजता देवीचा गोंधळ, रात्री ८.३० वा. महाआरती, ९ वाजता दांडिया कार्यक्रम होणार आहे. १ ऑक्टोबरला रात्री ८.३० वाजता महाआरती, ९ वाजता दांडिया कार्यक्रम तसेच २ ऑक्टोबरला दरानिमित्ताने सायंकाळी ५ वाजता श्री ग्रामदेव कालभैरव पालखी व भैरीभवानी भेट सोहळा, रात्री ८.३० वाजता महाआरती, ९ वाजता दांडिया असे विविध कार्यक्रम होणार आहेत. ३ ऑक्टोबरला दुपारी १२ वाजता महाप्रसाद, सायंकाळी ५ वाजता मूर्ती विसर्जन मिरवणूक सोहळा होणार आहे. या निमित्त अडरे येथील वारकरी मंडळाची दिंडी निघणार आहे. या विविध कार्यक्रमांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन भैरी भवानी नवरात्रोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष शशिकांत जाधव यांनी केले आहे.
