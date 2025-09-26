तंटामुक्त अध्यक्ष जैतापकर
अडखळ तंटामुक्त
अध्यक्षपदी जैतापकर
गावतळे ः दापोली तालुक्यातील अडखळ ग्रुपग्रामपंचायतीच्या तंटामुक्त अध्यक्षपदी सामाजिक कार्यकर्ते मुज्जमिल गणी जैतापकर यांची बिनविरोध निवड झाली. गावातील शांतता, सुव्यवस्था आणि ऐक्य टिकवून ठेवणे हेच आपले प्रमुख उद्दिष्ट असेल, असे निवडीनंतर बोलताना जैतापकर यांनी सांगितले. या निवडीनंतर गावातील विविध सामाजिक संस्था, युवक मंडळे आणि महिलांच्या बचतगटांकडून त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. गाव तंटामुक्त ठेवण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम केल्यासच गावाच्या प्रगतीला गती मिळेल, असा विश्वास ग्रामस्थांनी व्यक्त केला.
दापोलीत ३० ला
महसूल लोकअदालत
रत्नागिरी ः सेवा पंधरवडा अभियानांतर्गत तहसील कार्यालयाच्या स्तरावर दाखल झालेली ७० ब कुळाची दावा प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्याकरिता लोकअदालत मोहिमेच्या धर्तीवर महसूल लोकअदालत ३०ला सकाळी १०.३०वाजता दापोली तहसील कार्यालयात आयोजित केली आहे. संबंधित पक्षकारांनी आपापसातील तडजोडीनुसार किंवा सर्वसंमतीने प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी दाव्यातील सर्व पक्षकार यांनी स्वतः किंवा आपल्या विधिज्ञांमार्फत २८ सप्टेंबरपर्यंत लिखित स्वरूपात निवेदन तहसील कार्यालयात सादर करावे, असे आवाहन तहसीलदार अर्चना बोंबे यांनी केले आहे.
