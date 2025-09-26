दिव्यांगांसाठी आज विशेष आधार कार्ड शिबिर
दिव्यांगांसाठी आज आधारकार्ड शिबिर
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २६ ः जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र रत्नागिरी व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण रत्नागिरी यांच्या संयुक्त विद्यमाने शनिवारी (ता. २७) दिव्यांग व्यक्तींचे आधारकार्ड काढण्यासाठी रत्नागिरी तहसील कार्यालयात सकाळी ११ ते ४ या वेळेत शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. शिबिरामध्ये जे दिव्यांग व्यक्ती किंवा बालके अजूनही आधारकार्डपासून वंचित आहे. त्यांचे आधारकार्ड नोंदणी करण्यात येणार आहेत. शिबिराला येताना १८ वर्षाखालील मुलांसाठी क्युआर कोड असलेला जन्मदाखला, दिव्यांग बालकाचे आई किंवा वडील त्यांच्या आधारकार्डसह उपस्थिती असणे आवश्यक आहे. १८ वर्षावरील व्यक्तींसाठी मतदान ओळखपत्र आवश्यक आहे.
या शिबिरात दिव्यांग व्यक्तीचे आधारकार्ड अपडेट करणे, आधारकार्डला मोबाईल नंबर लिंक करणे, आधारकार्डला लिंक मोबाईल नंबर बदलणे आदी सेवाही उपलब्ध असतील. यासाठी स्वतः दिव्यांग व्यक्ती शिबिराच्या ठिकाणी हजर असणे आवश्यक आहे, असे जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राच्या प्रकल्प संचालिका सुरेखा पाथरे यांनी कळवले आहे. ज्या दिव्यांग व्यक्तींनी अगोदर आधारकार्ड काढण्याचा प्रयत्न केला असेल त्यांनी सोबत अगोदरच्या आधार पावत्या आणाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या संदर्भात अधिक माहितीसाठी जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र रत्नागिरी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याशी संपर्क साधावा.
