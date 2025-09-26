बोरसूतमधील विद्यार्थी, वृद्धांना एसटीचा दिलासा
-rat२६p२५.jpg-
२५N९४५१५
देवरूख ः बोरसूत येथे एसटीच्या चालक-वाहकांचा सन्मान करताना ग्रामस्थ.
-----
बोरसूतमधील वृद्धांना एसटीचा दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
साडवली, ता. २६ ः देवरूख-बोरसुत मार्गावरील फेऱ्या पांगलवाडीपर्यंत विस्तारित करण्यासाठी ग्रामस्थांची मागणी बोरसूत ग्रामपंचायतीतर्फे सरपंच चेतन खामकर यांनी रत्नागिरी एसटी विभागाकडे केली होती. त्याला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे विद्यार्थी, वयोवृद्ध, अपंगांना चालत जाण्याच्या त्रासातून मुक्तता मिळाली आहे.
घटस्थापना दिवशी सुरू झालेल्या बोरसूत एसटी फेरीचे चालक-वाहकांचा गावातील मानकरी सुभाष खामकर यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. या वेळी दत्ताराम खामकर, समीर खामकर, नाना संसारे, अमृत सकपाळ, संकेत खामकर, विनोद कोळंबेकर, समीर खैर, विद्यार्थी व महिला आनंदाने सहभागी झाले होते. याचबरोबर सहाणेचीवाडी, तांबलवाडी व पांगलवाडी येथे उन्हाळा, पावसाळ्यात प्रवाशांना त्रास न होण्यासाठी निवारा शेड उभारण्याची मागणी सरपंचांनी केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.