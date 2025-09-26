-ठाकरे शिवसेनेची नवरात्रोत्सवात निवडणुकांची तयारी
लांजा ः खानवली येथे नवलादेवी मंदिरात विनायक राऊत यांचे स्वागत करताना खानवली गावचे मानकरी.
नवरात्रोत्सवात निवडणुकांची तयारी
विनायक राऊतांची ग्रामदेवतांना भेट ; लांज्यात ग्रामस्थांशी चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. २६ ः तालुक्यात नवरात्रोत्सवाची लगबग सुरू आहे. या नवरात्रोत्सवातच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि माजी खासदार विनायक राऊत यांनी तालुक्यातील सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडळ आणि ग्रामदेवतांचे दर्शन घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातून ग्रामस्थ, कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून आगामी निवडणुकांची तयारी सुरू केली आहे.
तालुक्यातील अनेक नवरात्रोत्सव मंडळ व ग्रामदेवता यांचे दर्शन घेण्यासाठी माजी खासदार विनायक राऊत यांनी लांजा तालुक्याचा दौरा केला. अनेक मंडळ व ग्रामदेवतांचे दर्शन घेऊन पुन्हा एकदा शिवसेनेचे गतवैभव प्राप्त होऊ दे असे साकडे घातले. या वेळी माजी आमदार बाळ माने, जिल्हाप्रमुख दत्ता कदम, उपजिल्हाप्रमुख रवींद्र डोळस, लांजा तालुकाप्रमुख सुरेश करंबळे, महिला आघाडी उपजिल्हाप्रमुख उल्का विश्वासराव, खानवली विभाग उपविभागप्रमुख प्रदीप गार्डी, सहकार सेनेचे जिल्हासंघटक चंद्रकांत शिंदे आदी उपस्थित होते.
